https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/kadikoyde-bicak-zoruyla-kolye-gasp-eden-17-yasindaki-zanli-silah-teshirinden-tutuklandi-ev-hapsi-1096702793.html
Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki zanlı silah teşhirinden tutuklandı: Ev hapsi cezası verilmişti
Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki zanlı silah teşhirinden tutuklandı: Ev hapsi cezası verilmişti
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de nisan ayında bir kişinin kolyesini bıçak tehdidiyle gasp ettiği iddiasıyla ev hapsi cezası verilen 17 yaşındaki şüpheli sosyal medyada... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T21:17+0300
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Kadıköy'de bıçak tehdidiyle gasp iddiasıyla ev hapsi cezası verilen şüpheli sosyal medyada silah teşhiri yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de 27 Nisan'da Caferağa Mahallesi'nde bir sokakta yaşanan gasp olayı ile ilgili ev hapsi cezası verilen 17 yaşındaki E.B.Ö'nün sosyal medyada yapmış olduğu silah teşhiri-müstehcenlik suçundan tutuklandığını açıkladı.Açıklamada şunlar kaydedildi:27 Nisan'daki gasp olayına ilişkinse H.F.Y'nin sokak üzerinde otururken 17 yaşındaki E.B.Ö. tarafından boynunda bulunan kolyesinin zorla alınarak gasp edildiği aktarılan açıklamada, şüphelinin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Mayıs'ta yakalandığı ve tahkikat işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildiği ve hakkında ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/bakan-tunc-yeni-duzenlemeyle-toplumumuzda-olusturulmaya-calisilan-cezasizlik-algisi-ortadan-1096702143.html
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kadıköy, gasp, gaspçı
Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki zanlı silah teşhirinden tutuklandı: Ev hapsi cezası verilmişti
İstanbul Kadıköy'de nisan ayında bir kişinin kolyesini bıçak tehdidiyle gasp ettiği iddiasıyla ev hapsi cezası verilen 17 yaşındaki şüpheli sosyal medyada silah teşhiri yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Kadıköy'de bıçak tehdidiyle gasp iddiasıyla ev hapsi cezası verilen şüpheli sosyal medyada silah teşhiri yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de 27 Nisan'da Caferağa Mahallesi'nde bir sokakta yaşanan gasp olayı ile ilgili ev hapsi cezası verilen 17 yaşındaki E.B.Ö'nün sosyal medyada yapmış olduğu silah teşhiri-müstehcenlik suçundan tutuklandığını açıkladı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Devam eden süreçte şüpheli E.B.Ö'nün (17) sosyal medyada yapmış olduğu silah teşhiri-müstehcenlik suçundan dolayı emniyet ekiplerince tekrar yakalaması yapılmış, 29 Mayıs'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili olarak H.F.Y'nin gasbedilmesi olayında E.B.Ö. ile birlikte hareket ettiği belirlenen T.M.Ş'de (16) yakalanmış, işlemlerinin ardından 1 Haziran'da adli makamlara sevk edilmiştir."
27 Nisan'daki gasp olayına ilişkinse H.F.Y'nin sokak üzerinde otururken 17 yaşındaki E.B.Ö. tarafından boynunda bulunan kolyesinin zorla alınarak gasp edildiği aktarılan açıklamada, şüphelinin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Mayıs'ta yakalandığı ve tahkikat işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildiği ve hakkında ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi.