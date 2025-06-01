https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/kadikoyde-bicak-zoruyla-kolye-gasp-eden-17-yasindaki-zanli-silah-teshirinden-tutuklandi-ev-hapsi-1096702793.html

Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki zanlı silah teşhirinden tutuklandı: Ev hapsi cezası verilmişti

Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki zanlı silah teşhirinden tutuklandı: Ev hapsi cezası verilmişti

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de nisan ayında bir kişinin kolyesini bıçak tehdidiyle gasp ettiği iddiasıyla ev hapsi cezası verilen 17 yaşındaki şüpheli sosyal medyada... 01.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-01T21:17+0300

2025-06-01T21:17+0300

2025-06-01T21:17+0300

kadıköy

türki̇ye

gasp

gaspçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359868_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1160feeb8b527f4f17391aca5e30b3a3.jpg

Kadıköy'de bıçak tehdidiyle gasp iddiasıyla ev hapsi cezası verilen şüpheli sosyal medyada silah teşhiri yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de 27 Nisan'da Caferağa Mahallesi'nde bir sokakta yaşanan gasp olayı ile ilgili ev hapsi cezası verilen 17 yaşındaki E.B.Ö'nün sosyal medyada yapmış olduğu silah teşhiri-müstehcenlik suçundan tutuklandığını açıkladı.Açıklamada şunlar kaydedildi:27 Nisan'daki gasp olayına ilişkinse H.F.Y'nin sokak üzerinde otururken 17 yaşındaki E.B.Ö. tarafından boynunda bulunan kolyesinin zorla alınarak gasp edildiği aktarılan açıklamada, şüphelinin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Mayıs'ta yakalandığı ve tahkikat işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildiği ve hakkında ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/bakan-tunc-yeni-duzenlemeyle-toplumumuzda-olusturulmaya-calisilan-cezasizlik-algisi-ortadan-1096702143.html

kadıköy

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadıköy, gasp, gaspçı