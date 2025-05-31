https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/eski-sevgiliden-danla-bilice-tehdit-2-3-gune-olum-haberini-alirsiniz-1096680432.html

Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'

Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kendisini darp eden ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

berk çetin

danla bilic

darp

ölüm tehdidi

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darp ettiği için tutuklanan ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı. Bilic, "Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız' demiş. Bu insan şu an dışarda, plan yapıyor" dedi. Televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorumDarp iddialarıyla gündeme gelen Danla Biliç, cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in dayısını arayarak, "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız" dediğini aktardı. Aldığı ölüm tehdidini duyuran Bilic, "Ben baya televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Duruşmada da hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu çok açık belliydi." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html

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berk çetin, danla bilic, darp, ölüm tehdidi