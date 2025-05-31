Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz düzenlemesi Meclis’te: ‘Beklentilerin altında kaldı’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda mühendisi Nurten Sırma: 'Kurban etini poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlamak doğru değil'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Film evreninde Predator serisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
16:37
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
17:11
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
17:31
27 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
08:02
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
10:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tekrarın diliyle: Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur”un hikâyesi
14:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir şehir uyandı, bir deyim doğdu: Üsküdar’da sabah oldu
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Uyumsuzluğun tarihi: “Altı kaval, üstü Şişhane
18:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/eski-sevgiliden-danla-bilice-tehdit-2-3-gune-olum-haberini-alirsiniz-1096680432.html
Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'
Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kendisini darp eden ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T12:03+0300
2025-05-31T12:03+0300
yaşam
berk çetin
danla bilic
darp
ölüm tehdidi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0d/1095354460_0:173:1080:781_1920x0_80_0_0_029f374baf0e18bdcb2d6e2d7f801a61.jpg
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darp ettiği için tutuklanan ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı. Bilic, "Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız' demiş. Bu insan şu an dışarda, plan yapıyor" dedi. Televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorumDarp iddialarıyla gündeme gelen Danla Biliç, cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in dayısını arayarak, "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız" dediğini aktardı. Aldığı ölüm tehdidini duyuran Bilic, "Ben baya televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Duruşmada da hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu çok açık belliydi." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0d/1095354460_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ae3c5272cbe1d7d644951091a87d006e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
berk çetin, danla bilic, darp, ölüm tehdidi
berk çetin, danla bilic, darp, ölüm tehdidi

Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'

12:03 31.05.2025
© Fotoğraf : Danla Biliç resmi sosyal medya hesabıDanla Biliç
Danla Biliç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© Fotoğraf : Danla Biliç resmi sosyal medya hesabı
Abone ol
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kendisini darp eden ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darp ettiği için tutuklanan ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı. Bilic, "Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız' demiş. Bu insan şu an dışarda, plan yapıyor" dedi.

Televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum

Darp iddialarıyla gündeme gelen Danla Biliç, cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in dayısını arayarak, "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız" dediğini aktardı. Aldığı ölüm tehdidini duyuran Bilic, "Ben baya televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Duruşmada da hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu çok açık belliydi." dedi.
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2025
YAŞAM
Fenomen Danla Bilic için kabus gibi gece: Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi, KADES ile polis çağırdı
12 Nisan, 09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала