https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/eski-sevgiliden-danla-bilice-tehdit-2-3-gune-olum-haberini-alirsiniz-1096680432.html
Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'
Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kendisini darp eden ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T12:03+0300
2025-05-31T12:03+0300
2025-05-31T12:03+0300
yaşam
berk çetin
danla bilic
darp
ölüm tehdidi
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darp ettiği için tutuklanan ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı. Bilic, "Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız' demiş. Bu insan şu an dışarda, plan yapıyor" dedi. Televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorumDarp iddialarıyla gündeme gelen Danla Biliç, cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in dayısını arayarak, "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız" dediğini aktardı. Aldığı ölüm tehdidini duyuran Bilic, "Ben baya televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Duruşmada da hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu çok açık belliydi." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html
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berk çetin, danla bilic, darp, ölüm tehdidi
berk çetin, danla bilic, darp, ölüm tehdidi
Eski sevgiliden Danla Bilic'e tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kendisini darp eden ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darp ettiği için tutuklanan ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı. Bilic, "Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız' demiş. Bu insan şu an dışarda, plan yapıyor" dedi.
Televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum
Darp iddialarıyla gündeme gelen Danla Biliç, cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in dayısını arayarak, "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız" dediğini aktardı. Aldığı ölüm tehdidini duyuran Bilic, "Ben baya televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Duruşmada da hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu çok açık belliydi." dedi.