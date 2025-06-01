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İstanbul'un mayıs enflasyonu belli oldu: En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde
İstanbul'un mayıs enflasyonu belli oldu: En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde
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ito enflasyon
2025-06-01T16:42+0300
2025-06-01T16:42+0300
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enflasyon
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İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı.İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu açıklandıİstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı verilerini açıkladı.Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,69 arttı.Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatların yüzde 40,28 yükseldiği görüldü.En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerdeMayısta aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, ev eşyasında yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,7, ulaştırmada yüzde 1,12, haberleşmede yüzde 0,88, sağlık harcamalarında yüzde 0,72, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,15 oldu.Eğitim harcamaları yüzde 0,01 azalırken, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda değişim yaşanmadı.İstanbul'da mayısta fiyat indeksinin belirlenmesinde, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan bazı ürün gruplarında mevsimsel değişime bağlı olarak yaşanan fiyat değişimleri, konut, eğlence ve kültür, ev eşyası harcamalarıyla çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.Enflasyon ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.Memur ve emeklinin gözü enflasyondaMemur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,94'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12.29 kümülatif zam meydana gelecek.SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 nisan ayı için yüzde 13.36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.Haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?Haziran ayı kira artış oranı, 3 Haziran 2025 tarihinde TÜİK'in resmi web sitesinde yayımlanacak.Bu tarihten itibaren, kira sözleşmesi yenilenecek olan ev ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami zam oranı netleşmiş olacak.Önceki ay, Nisan 2025 enflasyon verilerine göre kira artış oranı yüzde 48,73 olarak belirlenmişti.
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ito enflasyon, istanbul enflasyon, kira zam oranı haziran, haziran enflasyon, memur zammı enflasyon

İstanbul'un mayıs enflasyonu belli oldu: En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde

16:42 01.06.2025
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Meksika'da obeziteyle mücadele için okullarda abur cubur satışı yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
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İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da enflasyon Mayıs ayında yüzde 2.83 oranında arttı.
İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı.

İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı verilerini açıkladı.
Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,69 arttı.
Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatların yüzde 40,28 yükseldiği görüldü.

En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde

Mayısta aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, ev eşyasında yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,7, ulaştırmada yüzde 1,12, haberleşmede yüzde 0,88, sağlık harcamalarında yüzde 0,72, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,15 oldu.
Eğitim harcamaları yüzde 0,01 azalırken, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda değişim yaşanmadı.
İstanbul'da mayısta fiyat indeksinin belirlenmesinde, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan bazı ürün gruplarında mevsimsel değişime bağlı olarak yaşanan fiyat değişimleri, konut, eğlence ve kültür, ev eşyası harcamalarıyla çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,94'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12.29 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 nisan ayı için yüzde 13.36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.

Haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı kira artış oranı, 3 Haziran 2025 tarihinde TÜİK'in resmi web sitesinde yayımlanacak.
Bu tarihten itibaren, kira sözleşmesi yenilenecek olan ev ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami zam oranı netleşmiş olacak.
Önceki ay, Nisan 2025 enflasyon verilerine göre kira artış oranı yüzde 48,73 olarak belirlenmişti.
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