https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/uzmani-yanitladi-kiralarda-dusus-ne-zaman-baslayacak-konut-fiyatlarindaki-yukselisin-suclusu-kim-1096302491.html

Uzmanı yanıtladı: Kiralarda düşüş ne zaman başlayacak? Konut fiyatlarındaki yükselişin 'suçlusu' kim?

Uzmanı yanıtladı: Kiralarda düşüş ne zaman başlayacak? Konut fiyatlarındaki yükselişin 'suçlusu' kim?

Sputnik Türkiye

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, yaz aylarıyla birlikte kira fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasını beklediklerini söyledi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T13:25+0300

2025-05-17T13:25+0300

2025-05-17T13:25+0300

ekonomi̇

ev sahibi

kiracı

kira artış oranı

tüm emlak danışmanları birliği başkanı hakan akçam

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Kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getiren yüksek kiraların ne zaman düşeceği bir çok kişinin merak ettiği soru. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, enflasyondaki düşüşle birlikte kira fiyatlarındaki artış hızının düşeceğini belirtirken, yaz aylarını işaret etti. Akçam, bir gecede fiyatların artırılmasıyla ilgili de, "Biz özellikle gayrimenkul sahiplerinin verdiği talimat gereği fiyatları yükseltiyoruz. İlk suçlu, o kiranın veya satılığın rakamını yükseltmek isteyen ev sahibi" ifadelerini kullandı. Enflasyonla birlikte kiralar da düşecekEnflasyonun yıllık bazda gerilemeye devam ettiğine dikkati çeken Akçam, nisanda kira artış oranının yüzde 51,8 iken, bu ay yüzde 48,2'ye düştüğünü söyledi. Akçam, "Enflasyondaki düşüşle birlikte kira fiyatlarındaki artış hızı yavaşlayacak. Önümüzdeki dönem kiralık konutta artış oranı da biraz daha aşağı düşecek, yaz itibarıyla kira fiyatlarının stabil seyretmesini bekliyoruz." diye konuştu.Konut arzının önemine işaret eden Akçam, bunun kira fiyatlarında etkili olduğunu dile getirdi.İlk suçlu ev sahipleriİstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrasında kiralık ve satılık konut fiyatlarında yüzde 8-10 civarında artış yaşandığını vurgulayan Akçam, şunları kaydetti:"Ticaret Bakan Yardımcımız, o gece 'Ev sahipleri de eğer bu fiyat artışının içine dahil ise bunlara ceza yazılacak.' diye sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Biz bunu çok olumlu gördük. Nihayetinde ertesi gün ve sonraki günlerde de suistimal eden ev sahibine 250 bin lira ceza yazıldı. İlan portallarındaki fiyat artışını gösteren ev sahibi veya emlak danışmanı her kimse mutlaka cezalar sürekli hale getirilmeli. Biz özellikle gayrimenkul sahiplerinin verdiği talimat gereği fiyatları yükseltiyoruz. İlk suçlu, o kiranın veya satılığın rakamını yükseltmek isteyen ev sahibi. Emlak danışmanlarında da suistimal eden kişiler olduğunda Bakanlık algoritma sisteminden fiyat artışını tespit ediyor. Orada emlak danışmanlarına 100 bin lira ceza yazıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html

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ev sahibi , kiracı, kira artış oranı, tüm emlak danışmanları birliği başkanı hakan akçam