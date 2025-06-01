Dışişleri kaynakları Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yer ve saatini açıkladı

© Fotoğraf Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil © Fotoğraf

Ayrıntılar geliyor

Dışişleri kaynaklarına göre Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.