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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/disisleri-kaynaklari-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-arasindaki-gorusmelerin-yer-ve-saatini-acikladi-1096701765.html
Dışişleri kaynakları Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yer ve saatini açıkladı
Dışişleri kaynakları Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yer ve saatini açıkladı
Sputnik Türkiye
Dışişleri kaynaklarına göre Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor. 01.06.2025, Sputnik Türkiye
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son dakika, rusya, ukrayna, çırağan sarayı
son dakika, rusya, ukrayna, çırağan sarayı

Dışişleri kaynakları Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yer ve saatini açıkladı

17:14 01.06.2025
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
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Dışişleri kaynaklarına göre Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.
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