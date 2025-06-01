https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/disisleri-kaynaklari-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-arasindaki-gorusmelerin-yer-ve-saatini-acikladi-1096701765.html
Dışişleri kaynakları Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yer ve saatini açıkladı
Dışişleri kaynakları Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yer ve saatini açıkladı
Sputnik Türkiye
Dışişleri kaynaklarına göre Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor. 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T17:14+0300
2025-06-01T17:14+0300
2025-06-01T17:14+0300
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son dakika, rusya, ukrayna, çırağan sarayı
son dakika, rusya, ukrayna, çırağan sarayı
Dışişleri kaynakları Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yer ve saatini açıkladı
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri kaynaklarına göre Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.