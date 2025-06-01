https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/bagajdan-heykel-cikti-19-yuzyil-neoklasik-donem-sanatinin-en-ikonik-eserlerinden-biri-1096696115.html

Bagajdan heykel çıktı: 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden birini çarşafa sararak sakladılar

Bagajdan heykel çıktı: 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden birini çarşafa sararak sakladılar

Sputnik Türkiye

Edirne'de bir otomobil bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. 01.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-01T12:31+0300

2025-06-01T12:31+0300

2025-06-01T13:17+0300

türki̇ye

eser

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

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Edirne'de neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirildi.Edirne'de bagajda tarihi eser kaçakçılığıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.Ekiplerin ortak çalışması kapsamında Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.Mermer kadın heykelini çarşafa sarmışlarAraçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/gece-muzeciligi-basliyor-gece-ziyaret-edebileceginiz-27-muze-1096676244.html

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eser, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı