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Bagajdan heykel çıktı: 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden birini çarşafa sararak sakladılar
Bagajdan heykel çıktı: 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden birini çarşafa sararak sakladılar
Sputnik Türkiye
Edirne'de bir otomobil bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. 01.06.2025, Sputnik Türkiye
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eser
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Edirne'de neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirildi.Edirne'de bagajda tarihi eser kaçakçılığıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.Ekiplerin ortak çalışması kapsamında Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.Mermer kadın heykelini çarşafa sarmışlarAraçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.
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Bagajdan heykel çıktı: 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden birini çarşafa sararak sakladılar

12:31 01.06.2025 (güncellendi: 13:17 01.06.2025)
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
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Edirne'de bir otomobil bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirildi.

Edirne'de bagajda tarihi eser kaçakçılığı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.
Ekiplerin ortak çalışması kapsamında Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.
© Edirne Emniyet MüdürlüğüEdirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. ( Edirne Emniyet Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. ( Edirne Emniyet Müdürlüğü - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. ( Edirne Emniyet Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )
© Edirne Emniyet Müdürlüğü

Mermer kadın heykelini çarşafa sarmışlar

Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.
Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.
Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.
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