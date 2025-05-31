'Gece Müzeciliği' başlıyor: Gece ziyaret edebileceğiniz 27 müze
© AA / Hamit YalçınEfes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla beğeni topluyor
© AA / Hamit Yalçın
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Gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran’da başlıyor. 27 farklı noktadaki müze ve ören yerleri 1 Ekim’e kadar gece saatlerinde de ziyarete açık olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran tarihinde başlıyor. 1 Ekim tarihine kadar sürecek olan uygulamada ziyaretler 23.00’e kadar sürebilecek.
Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihi mekanlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek. 27 farklı noktada bulunan müzeler, gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.
Hangi müzeler gece ziyarete açık?
İstanbul
Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00
Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00
Galata Kulesi – 23.00
Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00
Etnografya Müzesi – 21.00
Samsun
Samsun Müzesi – 22.00
Erzurum
Erzurum Müzesi – 21.00
Adıyaman
Nemrut Ören Yeri – 04.00–09.00
Gaziantep
Zeugma Mozaik Müzesi – 21.00
Şanlıurfa
Şanlıurfa Müzesi – 21.00
Haleplibahçe Mozaik Müzesi – 21.00
Nevşehir
Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00
Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00
Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00
Özkonak Yeraltı Şehri – 21.00
Antalya
Antalya Müzesi – 22.00
Alanya Müzesi – 22.00
Aspendos Ören Yeri – 22.00
Patara Ören Yeri – 22.00
Side Ören Yeri – 22.00
Nekropol Müzesi – 22.00
Denizli
Hierapolis Ören Yeri – 23.00
Aydın
Didim Ören Yeri – 21.00
İzmir
Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00
Efes Ören Yeri – 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)
Muğla
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi – 22.00