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'Gece Müzeciliği' başlıyor: Gece ziyaret edebileceğiniz 27 müze
'Gece Müzeciliği' başlıyor: Gece ziyaret edebileceğiniz 27 müze
Sputnik Türkiye
Gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran’da başlıyor. 27 farklı noktadaki müze ve ören yerleri 1 Ekim’e kadar gece saatlerinde de ziyarete açık olacak. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran tarihinde başlıyor. 1 Ekim tarihine kadar sürecek olan uygulamada ziyaretler 23.00’e kadar sürebilecek.Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihi mekanlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek. 27 farklı noktada bulunan müzeler, gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.Hangi müzeler gece ziyarete açık?İstanbulAnkaraSamsunErzurumAdıyamanGaziantepŞanlıurfaNevşehirAntalyaDenizliAydınİzmirMuğla
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kültür ve turizm bakanlığı, gece, gece müzeciliği, müze
kültür ve turizm bakanlığı, gece, gece müzeciliği, müze

'Gece Müzeciliği' başlıyor: Gece ziyaret edebileceğiniz 27 müze

04:00 31.05.2025
© AA / Hamit YalçınEfes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla beğeni topluyor
Efes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla beğeni topluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AA / Hamit Yalçın
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Gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran’da başlıyor. 27 farklı noktadaki müze ve ören yerleri 1 Ekim’e kadar gece saatlerinde de ziyarete açık olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran tarihinde başlıyor. 1 Ekim tarihine kadar sürecek olan uygulamada ziyaretler 23.00’e kadar sürebilecek.
Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihi mekanlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek. 27 farklı noktada bulunan müzeler, gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.

Hangi müzeler gece ziyarete açık?

İstanbul

Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00
Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00
Galata Kulesi – 23.00

Ankara

Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00
Etnografya Müzesi – 21.00

Samsun

Samsun Müzesi – 22.00

Erzurum

Erzurum Müzesi – 21.00

Adıyaman

Nemrut Ören Yeri – 04.00–09.00

Gaziantep

Zeugma Mozaik Müzesi – 21.00

Şanlıurfa

Şanlıurfa Müzesi – 21.00
Haleplibahçe Mozaik Müzesi – 21.00

Nevşehir

Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00
Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00
Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00
Özkonak Yeraltı Şehri – 21.00

Antalya

Antalya Müzesi – 22.00
Alanya Müzesi – 22.00
Aspendos Ören Yeri – 22.00
Patara Ören Yeri – 22.00
Side Ören Yeri – 22.00
Nekropol Müzesi – 22.00

Denizli

Hierapolis Ören Yeri – 23.00

Aydın

Didim Ören Yeri – 21.00

İzmir

Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00
Efes Ören Yeri – 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)

Muğla

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi – 22.00
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