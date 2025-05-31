https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/gece-muzeciligi-basliyor-gece-ziyaret-edebileceginiz-27-muze-1096676244.html

'Gece Müzeciliği' başlıyor: Gece ziyaret edebileceğiniz 27 müze

'Gece Müzeciliği' başlıyor: Gece ziyaret edebileceğiniz 27 müze

Sputnik Türkiye

Gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran’da başlıyor. 27 farklı noktadaki müze ve ören yerleri 1 Ekim’e kadar gece saatlerinde de ziyarete açık olacak. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T04:00+0300

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2025-05-31T04:00+0300

yaşam

kültür ve turizm bakanlığı

gece

gece müzeciliği

müze

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Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran tarihinde başlıyor. 1 Ekim tarihine kadar sürecek olan uygulamada ziyaretler 23.00’e kadar sürebilecek.Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihi mekanlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek. 27 farklı noktada bulunan müzeler, gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.Hangi müzeler gece ziyarete açık?İstanbulAnkaraSamsunErzurumAdıyamanGaziantepŞanlıurfaNevşehirAntalyaDenizliAydınİzmirMuğla

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/banksynin-yeni-eseri-ortaya-cikti-senin-bende-gordugun-sey-olmak-istiyorum-1096671074.html

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kültür ve turizm bakanlığı, gece, gece müzeciliği, müze