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Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu: Valilik bir uyarı daha yaptı
Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu: Valilik bir uyarı daha yaptı
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Ankara Valiliği günlerdir sağanak yağış uyarısı yapıyordu. Kent bugün de yağışlı havaya uyandı, uzun süre yıldırımlar düştü, ardından da sağanak etkili oldu... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
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ankara
ankara valiliği
sağanak yağış uyarısı
yıldırım
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Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.Şehrin çeşitli noktalarına yıldırım düştüKentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.Ankara Valiliği: 18;:00'e kadar sürecekAnkara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ankaralilar-dikkat-valilik-saat-vererek-bir-uyari-daha-yapti-kentte-saganak-etkili-olacak-1096664580.html
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ankara, ankara valiliği, sağanak yağış uyarısı, yıldırım, sağanak yağış
ankara, ankara valiliği, sağanak yağış uyarısı, yıldırım, sağanak yağış

Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu: Valilik bir uyarı daha yaptı

15:05 01.06.2025 (güncellendi: 16:48 01.06.2025)
© Metin AktaşAnkara'da yıldırım
Ankara'da yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© Metin Aktaş
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Ankara Valiliği günlerdir sağanak yağış uyarısı yapıyordu. Kent bugün de yağışlı havaya uyandı, uzun süre yıldırımlar düştü, ardından da sağanak etkili oldu. Valilik bugün için yeni bir uyarı daha yaptı.
Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Şehrin çeşitli noktalarına yıldırım düştü

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

Ankara Valiliği: 18;:00'e kadar sürecek

Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ankara'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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Ankaralılar dikkat: Valilik saat vererek bir uyarı daha yaptı, kentte sağanak etkili olacak
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