https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/ankarada-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-oldu-valilik-bir-uyari-daha-yapti-1096699355.html

Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu: Valilik bir uyarı daha yaptı

Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu: Valilik bir uyarı daha yaptı

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği günlerdir sağanak yağış uyarısı yapıyordu. Kent bugün de yağışlı havaya uyandı, uzun süre yıldırımlar düştü, ardından da sağanak etkili oldu... 01.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-01T15:05+0300

2025-06-01T15:05+0300

2025-06-01T16:48+0300

türki̇ye

ankara

ankara valiliği

sağanak yağış uyarısı

yıldırım

sağanak yağış

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Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.Şehrin çeşitli noktalarına yıldırım düştüKentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.Ankara Valiliği: 18;:00'e kadar sürecekAnkara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ankaralilar-dikkat-valilik-saat-vererek-bir-uyari-daha-yapti-kentte-saganak-etkili-olacak-1096664580.html

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