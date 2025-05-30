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Ankaralılar dikkat: Valilik saat vererek bir uyarı daha yaptı, kentte sağanak etkili olacak
Ankaralılar dikkat: Valilik saat vererek bir uyarı daha yaptı, kentte sağanak etkili olacak
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Ankara Valiliği bir kez daha sağanak yağış uyarısı yaptı.Valilik dün de sosyal medya hesabından bir uyarı yayımlamış ve sağanak yağışa karşı kentlileri uyarmıştı.Ankaralılar dikkat: Kuvvetli ve sağanak yağış geliyorAnkara Valiliği, yarın kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.Ankara'da yarın hava nasıl?Yağışın 12.00-23.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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ankara hava durumu, ankara valiliği uyarı, ankara sağanak
ankara hava durumu, ankara valiliği uyarı, ankara sağanak

Ankaralılar dikkat: Valilik saat vererek bir uyarı daha yaptı, kentte sağanak etkili olacak

16:44 30.05.2025
© AA / Güven YılmazAnkara'da sağanak
Ankara'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA / Güven Yılmaz
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Ankara günlerdir bulutlu havaya uyanıyor. Ankara Valiliği bugün bir sağanak uyarısı yaptı ve kentlileri uyardı. Valilik yarın öğlen saatlerinden gece 23'e kadar sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.
Ankara Valiliği bir kez daha sağanak yağış uyarısı yaptı.
Valilik dün de sosyal medya hesabından bir uyarı yayımlamış ve sağanak yağışa karşı kentlileri uyarmıştı.

Ankaralılar dikkat: Kuvvetli ve sağanak yağış geliyor

Ankara Valiliği, yarın kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Ankara'da yarın hava nasıl?

Yağışın 12.00-23.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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