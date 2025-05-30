https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ankaralilar-dikkat-valilik-saat-vererek-bir-uyari-daha-yapti-kentte-saganak-etkili-olacak-1096664580.html

Ankaralılar dikkat: Valilik saat vererek bir uyarı daha yaptı, kentte sağanak etkili olacak

Ankaralılar dikkat: Valilik saat vererek bir uyarı daha yaptı, kentte sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

ankara valiliği uyarı

2025-05-30T16:44+0300

2025-05-30T16:44+0300

2025-05-30T16:44+0300

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Ankara Valiliği bir kez daha sağanak yağış uyarısı yaptı.Valilik dün de sosyal medya hesabından bir uyarı yayımlamış ve sağanak yağışa karşı kentlileri uyarmıştı.Ankaralılar dikkat: Kuvvetli ve sağanak yağış geliyorAnkara Valiliği, yarın kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.Ankara'da yarın hava nasıl?Yağışın 12.00-23.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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