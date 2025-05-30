https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/naci-gorur-bingol-depremlerini-degerlendirdi-stresin-artmasina-neden-oluyor-olabilir-1096645910.html
Naci Görür Bingöl depremlerini değerlendirdi: 'Stresin artmasına neden oluyor olabilir'
Naci Görür Bingöl depremlerini değerlendirdi: 'Stresin artmasına neden oluyor olabilir'
Sputnik Türkiye
Bingöl'de birkaç gün arayla meydana gelen depremlere dikkat çeken Naci Görür, 'Stresin artmasına neden oluyor olabilir' dedi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T10:51+0300
2025-05-30T10:51+0300
2025-05-30T10:51+0300
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre dün akşam 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte 26 Mayıs'ta da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de peş peşe yaşanan depremler sonrasında bölgedeki hareketliliği değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/prof-dr-naci-gorur-istanbulun-riskli-ilcesini-acikladi-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-bu-faya-dikkat-1096557744.html
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bingöl deprem, naci görür, bingöl deprem naci görür
bingöl deprem, naci görür, bingöl deprem naci görür
Naci Görür Bingöl depremlerini değerlendirdi: 'Stresin artmasına neden oluyor olabilir'
Bingöl'de birkaç gün arayla meydana gelen depremlere dikkat çeken Naci Görür, 'Stresin artmasına neden oluyor olabilir' dedi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre dün akşam 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte 26 Mayıs'ta da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de peş peşe yaşanan depremler sonrasında bölgedeki hareketliliği değerlendirdi:
Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun.