https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/yumurta-fiyatlari-dusuyor-mu-30lu-kolinin-fiyati-ne-kadar-oldu-1096679220.html

Yumurta fiyatları düşüyor mu? 30'lu kolinin fiyatı ne kadar oldu?

Yumurta fiyatları düşüyor mu? 30'lu kolinin fiyatı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Ramazan ayında ikiye katlanan yumurta fiyatları düşüyor. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T11:28+0300

2025-05-31T11:28+0300

2025-05-31T11:28+0300

ekonomi̇

yumurta

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Yumurta fiyatlarının Ramazan'da neredeyse iki katına çıkmış, 30'lu koli yumurtanın fiyatı 200 liraya ulaşmıştı. Ancak yaz mevsiminin başlaması, tavukların veriminin artması ve ihracatla ilgili alınan tedbirlerle birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. Şu anda aynı ürün, market raflarında 100 ile 129 lira arasında satışa sunuluyor. Bazı marketlerde ise 30’lu yumurtanın 89 liraya kadar düştüğü gözlendi.Yumurta fiyatları düşecek mi?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, eski Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, “Yaz aylarının gelmesi, Ramazan'ın bitmesi, hayvanların daha fazla yumurta vermesi, yumurta ihracatında hükûmetin attığı adımlar rakamları etkiledi. Fiyatların yaz döneminde, şayet büyük bir aksilik olmazsa bu seyirde kalacağını, belki biraz daha düşebileceğini söyleyebiliriz” dedi.Fiyat artışı marketlerin suçu değilMarketlerin yumurtadan yüksek kâr ettiği konusuna katılmadığını söyleyen Güzeldere, “Çünkü yumurta stoklanıp uzun süre bekletilebilen veya spekülatif amaçlarla fiyatı artırılabilen bir ürün değil. Yumurtanın raf ömrü kısıtlıdır ve taze tüketim gerektirir. Marketler bu ürünü hızlı bir şekilde satmak zorundadır; aksi hâlde bozulma riskiyle karşılaşırlar. Ayrıca, yumurta sektöründe yoğun bir rekabet olduğu için fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bir market aşırı fiyat artışına giderse, müşteriler rakip marketlere yöneleceğinden fırsatçılık yapma şansları yoktur. Dolayısıyla, yumurta fiyatlarındaki dalgalanmaların temelinde üretim maliyetleri, arz-talep dengesi veya dış ekonomik faktörler gibi sebepler yatar, marketlerin kâr hırsı değil. Yumurta, perakende sektöründe üzerinden aşırı kâr elde edilebilecek bir ürün olmaktan uzaktır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/sofralik-yumurta-ihracatina-muafiyet-duzenlemesi-getirildi-1096574685.html

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