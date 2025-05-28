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Sofralık yumurta ihracatına muafiyet düzenlemesi getirildi
Sofralık yumurta ihracatına muafiyet düzenlemesi getirildi
Sputnik Türkiye
Yumurta ihracatında TSK, dış temsilcilikler ve insani yardımlar artık kesinti ödemeyecek. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T03:29+0300
2025-05-28T03:29+0300
poli̇ti̇ka
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türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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ihracat
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı tüm yumurta ihracatları, kilogram başına 1.5 dolar olarak uygulanan destekleme ve fiyat istikrar fonu kesintisinden muaf olacak.Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2024'ün son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgınının yumurta üretimini önemli ölçüde azalttığı, artan iç talebin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.Vatandaşın uygun fiyatla yumurtaya erişimini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 25 Şubat'ta sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0.5 dolarlık destekleme ve fiyat istikrar fonu uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, Bakanlık olarak gelecek dönemde de ilgili kurumlarla işbirliği içinde, gıda arz ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla tüm politika araçlarının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği belirtildi.
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yumurta, türk silahlı kuvvetleri (tsk), resmi gazete, ihracat, muafiyet
yumurta, türk silahlı kuvvetleri (tsk), resmi gazete, ihracat, muafiyet

Sofralık yumurta ihracatına muafiyet düzenlemesi getirildi

03:29 28.05.2025
© ABDULLAH BOZKURT-AW305821Yumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© ABDULLAH BOZKURT-AW305821
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Yumurta ihracatında TSK, dış temsilcilikler ve insani yardımlar artık kesinti ödemeyecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı tüm yumurta ihracatları, kilogram başına 1.5 dolar olarak uygulanan destekleme ve fiyat istikrar fonu kesintisinden muaf olacak.
Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2024'ün son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgınının yumurta üretimini önemli ölçüde azalttığı, artan iç talebin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.
Vatandaşın uygun fiyatla yumurtaya erişimini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 25 Şubat'ta sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0.5 dolarlık destekleme ve fiyat istikrar fonu uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ancak iç piyasada fiyat artışlarının devam etmesi üzerine bu kesinti, 25 Mart'ta 1,5 dolara yükseltildi. Diğer yandan, arzın yeniden artmaya başlaması, yeni sürülerden elde edilen 53 gram altı 'small' yumurtalara yönelik iç talebin zayıf kalması ve organik yumurta ihracatının tekrar başlatılmasına yönelik sektör talepleri, Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınarak, bu doğrultuda, ilgili karar çerçevesinde, ⁠Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar kapsamında gerçekleştirilecek tüm yumurta ihracatının fon kesintisinden muaf tutulabileceği değerlendirilmiş ve gerekli düzenleme yapılmıştır."
Açıklamada, Bakanlık olarak gelecek dönemde de ilgili kurumlarla işbirliği içinde, gıda arz ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla tüm politika araçlarının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği belirtildi.
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