https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/sofralik-yumurta-ihracatina-muafiyet-duzenlemesi-getirildi-1096574685.html

Sofralık yumurta ihracatına muafiyet düzenlemesi getirildi

Sofralık yumurta ihracatına muafiyet düzenlemesi getirildi

Sputnik Türkiye

Yumurta ihracatında TSK, dış temsilcilikler ve insani yardımlar artık kesinti ödemeyecek. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T03:29+0300

2025-05-28T03:29+0300

2025-05-28T03:29+0300

poli̇ti̇ka

yumurta

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

resmi gazete

ihracat

muafiyet

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı tüm yumurta ihracatları, kilogram başına 1.5 dolar olarak uygulanan destekleme ve fiyat istikrar fonu kesintisinden muaf olacak.Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2024'ün son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgınının yumurta üretimini önemli ölçüde azalttığı, artan iç talebin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.Vatandaşın uygun fiyatla yumurtaya erişimini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 25 Şubat'ta sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0.5 dolarlık destekleme ve fiyat istikrar fonu uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, Bakanlık olarak gelecek dönemde de ilgili kurumlarla işbirliği içinde, gıda arz ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla tüm politika araçlarının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

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yumurta, türk silahlı kuvvetleri (tsk), resmi gazete, ihracat, muafiyet