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Van'da iki araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Van'da iki araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Van Çaldıran'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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van, kaza, trafik kazası
van, kaza, trafik kazası

Van'da iki araç çarpıştı: 4 kişi öldü

12:13 31.05.2025
© Van Büyükşehir BelediyesiVan kaza
Van kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© Van Büyükşehir Belediyesi
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Ayrıntılar geliyor
Van Çaldıran'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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