https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/vanda-iki-arac-carpisti-4-kisi-oldu-1096681325.html
Van'da iki araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Van'da iki araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Van Çaldıran'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T12:13+0300
2025-05-31T12:13+0300
2025-05-31T12:13+0300
türki̇ye
van
kaza
trafik kazası
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Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/turkiyede-yapay-zeka-destekli-mobil-radar-donemi-basliyor-e-devlet-entegrasyonu-ile-cezalar-aninda-1096616428.html
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van, kaza, trafik kazası
Van'da iki araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Ayrıntılar geliyor
Van Çaldıran'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.