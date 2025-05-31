https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/bakanliktan-uyari-banka-hesabinizi-kullandirmayin-hapisle-karsilasabilirsiniz-1096677276.html
Bakanlıktan uyarı: Banka hesabınızı kullandırmayın, hapisle karşılaşabilirsiniz
Bakanlıktan uyarı: Banka hesabınızı kullandırmayın, hapisle karşılaşabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan yasa dışı işlemler nedeniyle vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları konusunda sert şekilde uyardı... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T09:40+0300
2025-05-31T09:40+0300
2025-05-31T09:40+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
banka
dolandırıcılık
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşları kişisel banka hesapları ve finansal bilgilerinin güvenliği konusunda bir kez daha uyardı. Son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık ve yasa dışı işlem vakaları nedeniyle yapılan açıklamada, bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığı üçüncü kişilere kullandırdığı tespit edildi.Bakanlık açıklamasında, "Ben sadece hesabımı verdim" gibi ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı vurgulanarak, hesap sahibi olan bireyin, yapılan tüm işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir."Kimlik ve banka bilgileri kişiseldirBakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kişisel kullanımı için olduğunu hatırlatarak, şu bilgilerin hiçbir koşulda paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi:Aksi takdirde, bu tür bilgilerin kötü niyetli yapılarca yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği ve hesapların kara para trafiğine aracı haline gelebileceği ifade edildi.Kolay para tekliflerine dikkatAçıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istediği belirtilerek, bu tür tekliflere asla itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Bakanlık şu uyarıyı yaptı:"Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır."Suç gelirleri yasasına göre cezai sorumlulukAçıklamada ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis ve adli para cezası alabileceği hatırlatıldı.Şüpheli durumda yetkili kurumlara bildirim şartVatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde, bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru için kritik önem taşıdığı kaydedildi.Kişisel finansal güvenlik bireysel sorumlulukTicaret Bakanlığı son olarak, vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak için bilinçli ve dikkatli davranmaları gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:"Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir."
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ticaret bakanlığı, banka, dolandırıcılık
ticaret bakanlığı, banka, dolandırıcılık
Bakanlıktan uyarı: Banka hesabınızı kullandırmayın, hapisle karşılaşabilirsiniz
Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan yasa dışı işlemler nedeniyle vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları konusunda sert şekilde uyardı. Hesabını kullandıranlar, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hapis cezası, para cezası ve banka işlemlerine erişim kısıtı gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşları kişisel banka hesapları ve finansal bilgilerinin güvenliği konusunda bir kez daha uyardı. Son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık ve yasa dışı işlem vakaları nedeniyle yapılan açıklamada, bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığı üçüncü kişilere kullandırdığı tespit edildi.
Bakanlık açıklamasında, "Ben sadece hesabımı verdim" gibi ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı vurgulanarak, hesap sahibi olan bireyin, yapılan tüm işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir."
Kimlik ve banka bilgileri kişiseldir
Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kişisel kullanımı için olduğunu hatırlatarak, şu bilgilerin hiçbir koşulda paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi:
Dijital bankacılık şifreleri
Aksi takdirde, bu tür bilgilerin kötü niyetli yapılarca yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği ve hesapların kara para trafiğine aracı haline gelebileceği ifade edildi.
Kolay para tekliflerine dikkat
Açıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istediği belirtilerek, bu tür tekliflere asla itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Bakanlık şu uyarıyı yaptı:
"Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır."
Suç gelirleri yasasına göre cezai sorumluluk
Açıklamada ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis ve adli para cezası alabileceği hatırlatıldı.
Şüpheli durumda yetkili kurumlara bildirim şart
Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde, bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru için kritik önem taşıdığı kaydedildi.
Kişisel finansal güvenlik bireysel sorumluluk
Ticaret Bakanlığı son olarak, vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak için bilinçli ve dikkatli davranmaları gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:
"Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir."