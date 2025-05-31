https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/bakanliktan-uyari-banka-hesabinizi-kullandirmayin-hapisle-karsilasabilirsiniz-1096677276.html

Bakanlıktan uyarı: Banka hesabınızı kullandırmayın, hapisle karşılaşabilirsiniz

Bakanlıktan uyarı: Banka hesabınızı kullandırmayın, hapisle karşılaşabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan yasa dışı işlemler nedeniyle vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları konusunda sert şekilde uyardı... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T09:40+0300

2025-05-31T09:40+0300

2025-05-31T09:40+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

banka

dolandırıcılık

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşları kişisel banka hesapları ve finansal bilgilerinin güvenliği konusunda bir kez daha uyardı. Son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık ve yasa dışı işlem vakaları nedeniyle yapılan açıklamada, bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığı üçüncü kişilere kullandırdığı tespit edildi.Bakanlık açıklamasında, "Ben sadece hesabımı verdim" gibi ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı vurgulanarak, hesap sahibi olan bireyin, yapılan tüm işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir."Kimlik ve banka bilgileri kişiseldirBakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kişisel kullanımı için olduğunu hatırlatarak, şu bilgilerin hiçbir koşulda paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi:Aksi takdirde, bu tür bilgilerin kötü niyetli yapılarca yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği ve hesapların kara para trafiğine aracı haline gelebileceği ifade edildi.Kolay para tekliflerine dikkatAçıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istediği belirtilerek, bu tür tekliflere asla itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Bakanlık şu uyarıyı yaptı:"Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır."Suç gelirleri yasasına göre cezai sorumlulukAçıklamada ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis ve adli para cezası alabileceği hatırlatıldı.Şüpheli durumda yetkili kurumlara bildirim şartVatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde, bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru için kritik önem taşıdığı kaydedildi.Kişisel finansal güvenlik bireysel sorumlulukTicaret Bakanlığı son olarak, vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak için bilinçli ve dikkatli davranmaları gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:"Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir."

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ticaret bakanlığı, banka, dolandırıcılık