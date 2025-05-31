https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/turkiyenin-ilk-yuzer-dogal-gaz-uretim-platformu-osman-gazi-filyos-limanina-ulasti-1096678436.html

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'na ulaştı

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'na ulaştı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T11:02+0300

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türki̇ye

osman gazi

filyos limanı

doğal gaz

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İstanbul'dan 29 Mayıs'ta hareket eden Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştıGöreve 2026'da başlayacakPersonel kapasitesi 140 kişi olan, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak.Maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.20 yıl boyunca görev yapacakBöylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı.Tersanedeki faaliyetlerin 27 Mayıs'ta tamamlanmasıyla kuru havuzdan çıkarılan platform, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçmişti.

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osman gazi, filyos limanı, doğal gaz