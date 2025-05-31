https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/turkiyenin-ilk-yuzer-dogal-gaz-uretim-platformu-osman-gazi-filyos-limanina-ulasti-1096678436.html
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'na ulaştı
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'na ulaştı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T11:02+0300
2025-05-31T11:02+0300
2025-05-31T11:02+0300
türki̇ye
osman gazi
filyos limanı
doğal gaz
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İstanbul'dan 29 Mayıs'ta hareket eden Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştıGöreve 2026'da başlayacakPersonel kapasitesi 140 kişi olan, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak.Maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.20 yıl boyunca görev yapacakBöylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı.Tersanedeki faaliyetlerin 27 Mayıs'ta tamamlanmasıyla kuru havuzdan çıkarılan platform, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bakan-bayraktar-elektrige-bu-yaz-zam-dusunmuyoruz-ama-dogalgazi-tekrar-degerlendirebiliriz-1096636431.html
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osman gazi, filyos limanı, doğal gaz
osman gazi, filyos limanı, doğal gaz
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'na ulaştı
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı.
İstanbul'dan 29 Mayıs'ta hareket eden Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı
Göreve 2026'da başlayacak
Personel kapasitesi 140 kişi olan, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak.
Maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.
20 yıl boyunca görev yapacak
Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı.
Tersanedeki faaliyetlerin 27 Mayıs'ta tamamlanmasıyla kuru havuzdan çıkarılan platform, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçmişti.