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Sağlık Bakanlığı, '25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği' iddialarına açıklama getirdi
Sağlık Bakanlığı, '25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği' iddialarına açıklama getirdi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, MHRS'den kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bakıldığı iddialarını yalanladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T17:18+0300
2025-05-31T17:18+0300
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Sağlık Bakanlığı, "25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" denildi. Medeni duruma ilişkin bir kısıtlama söz konusu değildirMHRS'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir proje olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır. MHRS sisteminde yer alan bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir. Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır. Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için de geçerlidir. Amaç, hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir."
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sağlık bakanlığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), kadın doğum ve çocuk hastalıkları merkezi, kadın doğum
sağlık bakanlığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), kadın doğum ve çocuk hastalıkları merkezi, kadın doğum

Sağlık Bakanlığı, '25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği' iddialarına açıklama getirdi

17:18 31.05.2025
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı, MHRS'den kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bakıldığı iddialarını yalanladı.
Sağlık Bakanlığı, "25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" denildi.

Medeni duruma ilişkin bir kısıtlama söz konusu değildir

MHRS'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir proje olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır. MHRS sisteminde yer alan bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir. Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır. Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için de geçerlidir. Amaç, hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir."
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