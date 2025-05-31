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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rusya-savunma-bakanligi-sumi-ve-donetskte-iki-yerlesimin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1096682693.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi ve Donetsk'te iki yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi ve Donetsk'te iki yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rus topraklarını Ukraynalı aşırı milliyetçi militanlardan temizlemek için yürütülen harekata kararlılıkla devam eden Rus güçlerin Sumi Bölgesi’nde ve Donetsk... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T13:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu aktif ve kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi’nin Vodolagi ve Donetks Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Novopol köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 425 asker, iki tank ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.İskender balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırı sonucu Sumi bölgesinde 2 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar ve mühimmatı imha edildi.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu silah, mühimmat ve yakıt depoları, İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 169 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/laheydeki-ukrayna-toplantisina-kasvetli-hava-hakimdi-avrupalilar-gercekci-olmaya-karar-verdi-1096679344.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk, sumi bölgesi, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi ve Donetsk'te iki yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi

13:03 31.05.2025 (güncellendi: 13:10 31.05.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus çoklu roketatar Grad
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rus topraklarını Ukraynalı aşırı milliyetçi militanlardan temizlemek için yürütülen harekata kararlılıkla devam eden Rus güçlerin Sumi Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim merkezinin daha kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu aktif ve kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi’nin Vodolagi ve Donetks Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Novopol köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 425 asker, iki tank ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
İskender balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırı sonucu Sumi bölgesinde 2 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar ve mühimmatı imha edildi.
Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu silah, mühimmat ve yakıt depoları, İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 169 uçak tipi İHA imha etti.
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