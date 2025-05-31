https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/laheydeki-ukrayna-toplantisina-kasvetli-hava-hakimdi-avrupalilar-gercekci-olmaya-karar-verdi-1096679344.html

Lahey'deki Ukrayna toplantısına ‘kasvetli hava’ hakimdi: Avrupalılar ‘gerçekçi’ olmaya karar verdi

Lahey'deki Ukrayna toplantısına ‘kasvetli hava’ hakimdi: Avrupalılar ‘gerçekçi’ olmaya karar verdi

Sputnik Türkiye

Avrupa'da Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesini destekleyen ülkelerin, ‘gerçekçi’ olmaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı ‘bırakmasına’... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T11:05+0300

2025-05-31T11:05+0300

2025-05-31T11:33+0300

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abd

donald trump

the telegraph

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İngiliz The Telegraph gazetesi, Lahey’de düzenlenen ‘gönüllüler koalisyonu’ toplantısına ‘kasvetli havanın’ hakim olduğunu yazdı.Gazetenin yazısında, İngiliz ve Fransız yetkililerin şimdi “odak noktalarını Ukrayna'ya asker göndermekten Kiev'in savunmasını ABD yardımı olmadan sürdürmeye kaydırdığı” ifade edildi.Lahey toplantısındaki ‘kasvetli havayı’ anlatan Batı ülkelerinden birinin yetkilisi, gerçekçi olunması ve ABD'nin Kiev'i daha fazla destekleyecek girişimlere asla katılmayacağının kabul edilmesi çağrısında bulundu.Gazeteye konuşan bir kaynağın aktardığına göre, koalisyon üyeleri ABD'nin sadece istihbarat gibi kısmi yardımları sürdüreceğine ihtimal veriyor.Koalisyonun alenen Trump'ın barış çabalarını desteklemeye devam edeceği belirtilen yazıda, bunun “aksi takdirde ABD liderinin silah teslimatını ve istihbarat paylaşımını durduracağından korkan Ukraynalı yetkililerin isteği üzerine” yapıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/rus-vekil-slutskiy-almanya-ukraynaya-taurus-fuzeleri-tedarik-ederse-avrupa-korkunc-bir-savasla-1096671689.html

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