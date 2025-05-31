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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, İstanbul’da Güneydoğu Avrupa ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, İstanbul’da Güneydoğu Avrupa ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Güneydoğu Avrupa ülkeleri büyükelçileriyle Balkanlar'daki durumu görüştü. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T17:19+0300
2025-05-31T17:19+0300
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Görüşme, 29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da, Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç'in katılımıyla gerçekleştirildi.Gruşko, Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki Rusya büyükelçilerinin katıldığı bölgesel toplantıda, Rus diplomatlarla ‘kolektif Batı’nın Rusya karşıtı tutumu zemininde bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerin durumunu ele aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html
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aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr lukaşeviç, balkanlar, i̇stanbul, rusya, kolektif batı
aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr lukaşeviç, balkanlar, i̇stanbul, rusya, kolektif batı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, İstanbul’da Güneydoğu Avrupa ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Güneydoğu Avrupa ülkeleri büyükelçileriyle Balkanlar'daki durumu görüştü.
Görüşme, 29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da, Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Gruşko, Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki Rusya büyükelçilerinin katıldığı bölgesel toplantıda, Rus diplomatlarla ‘kolektif Batı’nın Rusya karşıtı tutumu zemininde bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerin durumunu ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güneydoğu Avrupa ülkelerinin blok disiplinine kayıtsız şartsız itaat etmesini ve kendi ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde Rusya Federasyonu ile ilişkilerini bozmasını talep etmeye devam eden ‘kolektif Batı’nın Rusya karşıtı politikası zemininde Balkanlar'daki durum ve bölgedeki ülkelerle ikili ilişkilerin durumu ele alındı.
Bölge ülkelerinin bir kısmının, ülkemizle karşılıklı yarar temelinde işbirliğini geliştirerek, bağımsız ve dengeli bir politika izleme yönünde ilkeli bir yaklaşım sergilediği kaydedildi.
Ayrıca, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü bağlamında, tarihi tahrif etme girişimleri ve tarih revizyonizmine karşı, askeri anıt alanında aktif çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.