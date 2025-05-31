Güneydoğu Avrupa ülkelerinin blok disiplinine kayıtsız şartsız itaat etmesini ve kendi ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde Rusya Federasyonu ile ilişkilerini bozmasını talep etmeye devam eden ‘kolektif Batı’nın Rusya karşıtı politikası zemininde Balkanlar'daki durum ve bölgedeki ülkelerle ikili ilişkilerin durumu ele alındı.

Bölge ülkelerinin bir kısmının, ülkemizle karşılıklı yarar temelinde işbirliğini geliştirerek, bağımsız ve dengeli bir politika izleme yönünde ilkeli bir yaklaşım sergilediği kaydedildi.

Ayrıca, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü bağlamında, tarihi tahrif etme girişimleri ve tarih revizyonizmine karşı, askeri anıt alanında aktif çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.