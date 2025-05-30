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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html
Zaharova: Ukrayna, İstanbul'daki ikinci tur müzakereler öncesi yine histeri yaratıyor
Zaharova: Ukrayna, İstanbul'daki ikinci tur müzakereler öncesi yine histeri yaratıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sürdürülmesi önerilen Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Kiev'in bir kez daha yapıcılıktan uzaktan tavır takınması Moskova'nın tepkisini çekti. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T12:40+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılması planlanan müzakereler öncesinde yine histeri yarattığını belirtti. Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a demeç veren Zaharova, "Bu onların her zamanki hali. Bana öyle geliyor ki, bu onların bizzat esas aldıkları bir tür mantık. Böyle bir histeriyi, böyle bir olumsuz gürültüyü geçen sefer de yapmışlardı. Bu yeni enformasyon gürültüsü dalgasına da aynı şekilde yaklaşmak lazım. Bu gürültüyü, tekrar bir şeyler için pazarlık yapmak, tekrar kendilerine dikkat çekmek, fiyatlarını tekrar yükseltmek için kullanmak istiyorlar, halbuki her seferinde fiyatlarını artırıyorlar" dedi.Rusya, Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelerin ikinci turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılmasını önermişti.İki ülkenin heyetleri, 3 yıl aranın ardından 16 Mayıs'ta İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ilk kez aynı masaya oturmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html
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haberler, i̇stanbul, ukrayna, pervıy kanal, mariya zaharova, rusya
haberler, i̇stanbul, ukrayna, pervıy kanal, mariya zaharova, rusya

Zaharova: Ukrayna, İstanbul'daki ikinci tur müzakereler öncesi yine histeri yaratıyor

12:40 30.05.2025 (güncellendi: 12:45 30.05.2025)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik
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İstanbul'da sürdürülmesi önerilen Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Kiev'in bir kez daha yapıcılıktan uzaktan tavır takınması Moskova'nın tepkisini çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılması planlanan müzakereler öncesinde yine histeri yarattığını belirtti.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a demeç veren Zaharova, "Bu onların her zamanki hali. Bana öyle geliyor ki, bu onların bizzat esas aldıkları bir tür mantık. Böyle bir histeriyi, böyle bir olumsuz gürültüyü geçen sefer de yapmışlardı. Bu yeni enformasyon gürültüsü dalgasına da aynı şekilde yaklaşmak lazım. Bu gürültüyü, tekrar bir şeyler için pazarlık yapmak, tekrar kendilerine dikkat çekmek, fiyatlarını tekrar yükseltmek için kullanmak istiyorlar, halbuki her seferinde fiyatlarını artırıyorlar" dedi.

Rusya, Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelerin ikinci turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılmasını önermişti.

İki ülkenin heyetleri, 3 yıl aranın ardından 16 Mayıs'ta İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ilk kez aynı masaya oturmuştu.
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