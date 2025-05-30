https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html

Zaharova: Ukrayna, İstanbul'daki ikinci tur müzakereler öncesi yine histeri yaratıyor

Zaharova: Ukrayna, İstanbul'daki ikinci tur müzakereler öncesi yine histeri yaratıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sürdürülmesi önerilen Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Kiev'in bir kez daha yapıcılıktan uzaktan tavır takınması Moskova'nın tepkisini çekti. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T12:40+0300

2025-05-30T12:40+0300

2025-05-30T12:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılması planlanan müzakereler öncesinde yine histeri yarattığını belirtti. Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a demeç veren Zaharova, "Bu onların her zamanki hali. Bana öyle geliyor ki, bu onların bizzat esas aldıkları bir tür mantık. Böyle bir histeriyi, böyle bir olumsuz gürültüyü geçen sefer de yapmışlardı. Bu yeni enformasyon gürültüsü dalgasına da aynı şekilde yaklaşmak lazım. Bu gürültüyü, tekrar bir şeyler için pazarlık yapmak, tekrar kendilerine dikkat çekmek, fiyatlarını tekrar yükseltmek için kullanmak istiyorlar, halbuki her seferinde fiyatlarını artırıyorlar" dedi.Rusya, Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelerin ikinci turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılmasını önermişti.İki ülkenin heyetleri, 3 yıl aranın ardından 16 Mayıs'ta İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ilk kez aynı masaya oturmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html

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