https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rus-vekilden-zelenskiye-suc-ve-ceza-tavsiyesi-icinde-bulundugu-durumu-anlamasina-yardimci-olacak-1096689270.html

Rus vekilden Zelenskiy'e 'Suç ve Ceza' tavsiyesi: 'İçinde bulunduğu durumu anlamasına yardımcı olacak'

Rus vekilden Zelenskiy'e 'Suç ve Ceza' tavsiyesi: 'İçinde bulunduğu durumu anlamasına yardımcı olacak'

Sputnik Türkiye

Kırım Bölgesi Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy'e yaşadığı ahlaki çöküşün nedenini anlaması için Fyodor Dostoyevski'nin “Suç ve... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T17:31+0300

2025-05-31T17:31+0300

2025-05-31T17:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

mihail şeremet

vladimir zelenskiy

fyodor dostoyevski

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Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Kiev'deki Book Arsenal Edebiyat Festivali'ni ziyaret ettiğini ve burada Aldo Andrea Cassi'nin kaleme aldığı 'Sezar'dan Kaddafi'ye Zulmün Tarihi' adlı kitabı satın aldığını açıklamıştı.Milletvekili Şeremet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zelenskiy’e, ‘daha yüksek’ bir amaç için cinayet ve her insan hayatının değerli olup olmadığı gibi konularda vicdansız gözlerini açacak, evrensel olarak tanınan Rus klasiği Fyodor Dostoyevski'nin ‘Suç ve Ceza’ adlı faydalı kitabını almasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.Şeremet, bu eserin Zelenskiy’in içinde bulunduğu durumu anlamasına ve Ukraynalılar’ın yaşadığı yoksulluk, sefalet ve umutsuzluğu görmesine yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-istanbulda-guneydogu-avrupa-ulkelerinin-buyukelcileriyle-1096689032.html

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Sputnik Türkiye

mihail şeremet, vladimir zelenskiy, fyodor dostoyevski