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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rus-vekilden-zelenskiye-suc-ve-ceza-tavsiyesi-icinde-bulundugu-durumu-anlamasina-yardimci-olacak-1096689270.html
Rus vekilden Zelenskiy'e 'Suç ve Ceza' tavsiyesi: 'İçinde bulunduğu durumu anlamasına yardımcı olacak'
Rus vekilden Zelenskiy'e 'Suç ve Ceza' tavsiyesi: 'İçinde bulunduğu durumu anlamasına yardımcı olacak'
Sputnik Türkiye
Kırım Bölgesi Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy'e yaşadığı ahlaki çöküşün nedenini anlaması için Fyodor Dostoyevski'nin “Suç ve... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T17:31+0300
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ukrayna kri̇zi̇
mihail şeremet
vladimir zelenskiy
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Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Kiev'deki Book Arsenal Edebiyat Festivali'ni ziyaret ettiğini ve burada Aldo Andrea Cassi'nin kaleme aldığı 'Sezar'dan Kaddafi'ye Zulmün Tarihi' adlı kitabı satın aldığını açıklamıştı.Milletvekili Şeremet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zelenskiy’e, ‘daha yüksek’ bir amaç için cinayet ve her insan hayatının değerli olup olmadığı gibi konularda vicdansız gözlerini açacak, evrensel olarak tanınan Rus klasiği Fyodor Dostoyevski'nin ‘Suç ve Ceza’ adlı faydalı kitabını almasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.Şeremet, bu eserin Zelenskiy’in içinde bulunduğu durumu anlamasına ve Ukraynalılar’ın yaşadığı yoksulluk, sefalet ve umutsuzluğu görmesine yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-istanbulda-guneydogu-avrupa-ulkelerinin-buyukelcileriyle-1096689032.html
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mihail şeremet, vladimir zelenskiy, fyodor dostoyevski
mihail şeremet, vladimir zelenskiy, fyodor dostoyevski

Rus vekilden Zelenskiy'e 'Suç ve Ceza' tavsiyesi: 'İçinde bulunduğu durumu anlamasına yardımcı olacak'

17:31 31.05.2025
© Sputnik / Vitaliy BelousovRusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Kırım Bölgesi Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy'e yaşadığı ahlaki çöküşün nedenini anlaması için Fyodor Dostoyevski'nin “Suç ve Ceza” kitabını okumasını tavsiye etti.
Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Kiev'deki Book Arsenal Edebiyat Festivali'ni ziyaret ettiğini ve burada Aldo Andrea Cassi'nin kaleme aldığı 'Sezar'dan Kaddafi'ye Zulmün Tarihi' adlı kitabı satın aldığını açıklamıştı.
Milletvekili Şeremet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zelenskiy’e, ‘daha yüksek’ bir amaç için cinayet ve her insan hayatının değerli olup olmadığı gibi konularda vicdansız gözlerini açacak, evrensel olarak tanınan Rus klasiği Fyodor Dostoyevski'nin ‘Suç ve Ceza’ adlı faydalı kitabını almasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.
Şeremet, bu eserin Zelenskiy’in içinde bulunduğu durumu anlamasına ve Ukraynalılar’ın yaşadığı yoksulluk, sefalet ve umutsuzluğu görmesine yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.
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