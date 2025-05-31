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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rus-disisleri-cin-rusyanin-ukrayna-konusundaki-tutumuna-anlayisla-yaklasiyor-1096687736.html
Rus Dışişleri: Çin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna anlayışla yaklaşıyor
Rus Dışişleri: Çin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna anlayışla yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını vurguladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T15:40+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını belirtere Pekin'in çatışmanın çözümü için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği görüşünden hareket ettiğini dile getirdi.Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ başlıklı 10. Uluslararası Konferans sırasında medyaya demeç veren Rudenko, “Bunun yanı sıra Pekin'deki görüşmelerde bir dizi uluslararası konuya da değindik. Elbette, şu anda herkesi, Çinli dostlarımızı da dahil olmak üzere, endişelendiren Ukrayna'daki durum" cümlelerini kaydetti.Rus tarafının 'bu krizin nasıl çözülebileceğine dair vizyonumuzu net bir şekilde ortaya koyduğunu' belirten Rudenko, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
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andrey rudenko, çin, pekin, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, nato
andrey rudenko, çin, pekin, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, nato

Rus Dışişleri: Çin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna anlayışla yaklaşıyor

15:40 31.05.2025
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını belirtere Pekin'in çatışmanın çözümü için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği görüşünden hareket ettiğini dile getirdi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ başlıklı 10. Uluslararası Konferans sırasında medyaya demeç veren Rudenko, “Bunun yanı sıra Pekin'deki görüşmelerde bir dizi uluslararası konuya da değindik. Elbette, şu anda herkesi, Çinli dostlarımızı da dahil olmak üzere, endişelendiren Ukrayna'daki durum" cümlelerini kaydetti.
Rus tarafının 'bu krizin nasıl çözülebileceğine dair vizyonumuzu net bir şekilde ortaya koyduğunu' belirten Rudenko, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Pozisyonumuz anlayışla karşılandı. Çinli meslektaşlarımız herhangi bir krizin çözümünün öncelikle çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olması gerektiği ve Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerinin büyük ölçüde NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesi nedeniyle son yıllarda güvenlik alanında ortaya çıkan anormal durumla bağlantılı olduğu görüşündeler.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
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