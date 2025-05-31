https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rus-disisleri-cin-rusyanin-ukrayna-konusundaki-tutumuna-anlayisla-yaklasiyor-1096687736.html

Rus Dışişleri: Çin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna anlayışla yaklaşıyor

Rus Dışişleri: Çin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna anlayışla yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını vurguladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T15:40+0300

2025-05-31T15:40+0300

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ukrayna kri̇zi̇

andrey rudenko

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pekin

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

nato

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını belirtere Pekin'in çatışmanın çözümü için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği görüşünden hareket ettiğini dile getirdi.Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ başlıklı 10. Uluslararası Konferans sırasında medyaya demeç veren Rudenko, “Bunun yanı sıra Pekin'deki görüşmelerde bir dizi uluslararası konuya da değindik. Elbette, şu anda herkesi, Çinli dostlarımızı da dahil olmak üzere, endişelendiren Ukrayna'daki durum" cümlelerini kaydetti.Rus tarafının 'bu krizin nasıl çözülebileceğine dair vizyonumuzu net bir şekilde ortaya koyduğunu' belirten Rudenko, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/medvedev-rusya-almanyanin-ekonomik-cokusunu-sabirsizlikla-bekliyor-1096687549.html

çin

pekin

ukrayna

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andrey rudenko, çin, pekin, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, nato