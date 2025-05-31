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Rus Dışişleri: Çin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna anlayışla yaklaşıyor
Rus Dışişleri: Çin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna anlayışla yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını vurguladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T15:40+0300
2025-05-31T15:40+0300
2025-05-31T15:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
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pekin
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını belirtere Pekin'in çatışmanın çözümü için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği görüşünden hareket ettiğini dile getirdi.Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ başlıklı 10. Uluslararası Konferans sırasında medyaya demeç veren Rudenko, “Bunun yanı sıra Pekin'deki görüşmelerde bir dizi uluslararası konuya da değindik. Elbette, şu anda herkesi, Çinli dostlarımızı da dahil olmak üzere, endişelendiren Ukrayna'daki durum" cümlelerini kaydetti.Rus tarafının 'bu krizin nasıl çözülebileceğine dair vizyonumuzu net bir şekilde ortaya koyduğunu' belirten Rudenko, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/medvedev-rusya-almanyanin-ekonomik-cokusunu-sabirsizlikla-bekliyor-1096687549.html
çin
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andrey rudenko, çin, pekin, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, nato
andrey rudenko, çin, pekin, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, nato
Rus Dışişleri: Çin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna anlayışla yaklaşıyor
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumuna Çin'in anlayışla yaklaştığını belirtere Pekin'in çatışmanın çözümü için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği görüşünden hareket ettiğini dile getirdi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ başlıklı 10. Uluslararası Konferans sırasında medyaya demeç veren Rudenko, “Bunun yanı sıra Pekin'deki görüşmelerde bir dizi uluslararası konuya da değindik. Elbette, şu anda herkesi, Çinli dostlarımızı da dahil olmak üzere, endişelendiren Ukrayna'daki durum" cümlelerini kaydetti.
Rus tarafının 'bu krizin nasıl çözülebileceğine dair vizyonumuzu net bir şekilde ortaya koyduğunu' belirten Rudenko, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Pozisyonumuz anlayışla karşılandı. Çinli meslektaşlarımız herhangi bir krizin çözümünün öncelikle çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olması gerektiği ve Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerinin büyük ölçüde NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesi nedeniyle son yıllarda güvenlik alanında ortaya çıkan anormal durumla bağlantılı olduğu görüşündeler.