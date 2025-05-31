https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/medvedev-rusya-almanyanin-ekonomik-cokusunu-sabirsizlikla-bekliyor-1096687549.html

Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor

Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadefool'un Rusya hakkında sözlerine atıfta bulunarak Rusya'nın Almanya'nın... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T15:24+0300

2025-05-31T15:24+0300

2025-05-31T15:25+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Berlin'in kısa vadeli politikasının Almanya'nın yakında ekonomik çöküşüne yol açabileğini belirterek Rusya'nın sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 'nükleer Rusya'nın teslim olması anlamında tam bir yenilgi beklemek mümkün değildi' demişti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz 26 Mayıs'ta, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımda menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurabileceğini söylemişti. Daha sonra Almanya Başbakan Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil de Merz'in açıklamasına rağmen Berlin'in Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Moskova'nın, Alman Taurus füzeleriyle herhangi bir Rus hedefi vurulmasını Berlin'in Kiev tarafında savaşa katılması olarak değerlendireceğini vurgulamıştı.

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dmitriy medvedev, johann wadephul, rusya, almanya, berlin, rusya güvenlik konseyi, friedrich merz, lars klingbeil, mariya zaharova, taurus