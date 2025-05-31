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Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor
Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadefool'un Rusya hakkında sözlerine atıfta bulunarak Rusya'nın Almanya'nın... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T15:24+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Berlin'in kısa vadeli politikasının Almanya'nın yakında ekonomik çöküşüne yol açabileğini belirterek Rusya'nın sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 'nükleer Rusya'nın teslim olması anlamında tam bir yenilgi beklemek mümkün değildi' demişti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz 26 Mayıs'ta, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımda menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurabileceğini söylemişti. Daha sonra Almanya Başbakan Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil de Merz'in açıklamasına rağmen Berlin'in Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Moskova'nın, Alman Taurus füzeleriyle herhangi bir Rus hedefi vurulmasını Berlin'in Kiev tarafında savaşa katılması olarak değerlendireceğini vurgulamıştı.
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dmitriy medvedev, johann wadephul, rusya, almanya, berlin, rusya güvenlik konseyi, friedrich merz, lars klingbeil, mariya zaharova, taurus
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Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor

15:24 31.05.2025 (güncellendi: 15:25 31.05.2025)
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadefool'un Rusya hakkında sözlerine atıfta bulunarak Rusya'nın Almanya'nın aptal politikası nedeniyle ekonomik çöküşünü beklediğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Berlin'in kısa vadeli politikasının Almanya'nın yakında ekonomik çöküşüne yol açabileğini belirterek Rusya'nın sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.
Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Wadephul adlı gulyabani, Rusya'nın nükleer silahları nedeniyle artık tamamen yenilgiye uğrayacağını beklemediğini söylüyor. Ancak, Almanya'nın aptalca politikaları nedeniyle ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyoruz.

Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 'nükleer Rusya'nın teslim olması anlamında tam bir yenilgi beklemek mümkün değildi' demişti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz 26 Mayıs'ta, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımda menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurabileceğini söylemişti. Daha sonra Almanya Başbakan Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil de Merz'in açıklamasına rağmen Berlin'in Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Moskova'nın, Alman Taurus füzeleriyle herhangi bir Rus hedefi vurulmasını Berlin'in Kiev tarafında savaşa katılması olarak değerlendireceğini vurgulamıştı.
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