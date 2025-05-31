https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/medvedev-rusya-almanyanin-ekonomik-cokusunu-sabirsizlikla-bekliyor-1096687549.html
Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor
Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadefool'un Rusya hakkında sözlerine atıfta bulunarak Rusya'nın Almanya'nın... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T15:24+0300
2025-05-31T15:24+0300
2025-05-31T15:25+0300
dünya
dmitriy medvedev
johann wadephul
rusya
almanya
berlin
rusya güvenlik konseyi
friedrich merz
lars klingbeil
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a828a9ca50d2ecd865361e77b2aeeb.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Berlin'in kısa vadeli politikasının Almanya'nın yakında ekonomik çöküşüne yol açabileğini belirterek Rusya'nın sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 'nükleer Rusya'nın teslim olması anlamında tam bir yenilgi beklemek mümkün değildi' demişti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz 26 Mayıs'ta, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımda menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurabileceğini söylemişti. Daha sonra Almanya Başbakan Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil de Merz'in açıklamasına rağmen Berlin'in Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Moskova'nın, Alman Taurus füzeleriyle herhangi bir Rus hedefi vurulmasını Berlin'in Kiev tarafında savaşa katılması olarak değerlendireceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kremlin-fransa-baris-yolundan-gitmiyor-1096686999.html
rusya
almanya
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569448_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a70086c6932460709b954664a1e9801.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy medvedev, johann wadephul, rusya, almanya, berlin, rusya güvenlik konseyi, friedrich merz, lars klingbeil, mariya zaharova, taurus
dmitriy medvedev, johann wadephul, rusya, almanya, berlin, rusya güvenlik konseyi, friedrich merz, lars klingbeil, mariya zaharova, taurus
Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor
15:24 31.05.2025 (güncellendi: 15:25 31.05.2025)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadefool'un Rusya hakkında sözlerine atıfta bulunarak Rusya'nın Almanya'nın aptal politikası nedeniyle ekonomik çöküşünü beklediğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Berlin'in kısa vadeli politikasının Almanya'nın yakında ekonomik çöküşüne yol açabileğini belirterek Rusya'nın sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.
Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Wadephul adlı gulyabani, Rusya'nın nükleer silahları nedeniyle artık tamamen yenilgiye uğrayacağını beklemediğini söylüyor. Ancak, Almanya'nın aptalca politikaları nedeniyle ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyoruz.
Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 'nükleer Rusya'nın teslim olması anlamında tam bir yenilgi beklemek mümkün değildi' demişti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz 26 Mayıs'ta, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımda menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurabileceğini söylemişti. Daha sonra Almanya Başbakan Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil de Merz'in açıklamasına rağmen Berlin'in Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Moskova'nın, Alman Taurus füzeleriyle herhangi bir Rus hedefi vurulmasını Berlin'in Kiev tarafında savaşa katılması olarak değerlendireceğini vurgulamıştı.