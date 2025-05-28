https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kayyum-atanan-paparadaki-hesaplar-ne-olacak-aciklama-geldi-1096585908.html

Kayyum atanan Papara'daki hesaplar ne olacak? Açıklama geldi

Kayyum atanan Papara'daki hesaplar ne olacak? Açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Papara'ya yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla büyük bir operasyonun merkezine oturdu. Aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T12:12+0300

2025-05-28T12:12+0300

2025-05-28T12:25+0300

ekonomi̇

papara

merkez bankası

hesap

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Şirketin, yasa dışı bahis suçunu kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.TMSF kayyum olarak atandıSoruşturma kapsamında, PPR Holding AŞ başta olmak üzere örgüt üyelerine ait olduğu belirlenen 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya el koyma kararı alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara’ya kayyum olarak atandı.Merkez Bankası’ndan açıklamaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu vurguladı: “6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları, bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.”Geçici i̇şlem limitleri uygulanacakTCMB açıklamasında, Papara nezdindeki işlemlere geçici günlük limitler uygulanacağı belirtilerek, detayların şirket tarafından duyurulacağı kaydedildi. Söz konusu süreç, TCMB, MASAK ve diğer ilgili kurumlarca koordine edilecek.Papara'dan açıklamaYasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sıkıntıların üzerine açıklamada bulundu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/tcmb-duyurdu-paparaya-kayyum-atandi-1096567740.html

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papara, merkez bankası, hesap