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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kayyum-atanan-paparadaki-hesaplar-ne-olacak-aciklama-geldi-1096585908.html
Kayyum atanan Papara'daki hesaplar ne olacak? Açıklama geldi
Kayyum atanan Papara'daki hesaplar ne olacak? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Papara'ya yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla büyük bir operasyonun merkezine oturdu. Aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T12:12+0300
2025-05-28T12:25+0300
ekonomi̇
papara
merkez bankası
hesap
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Şirketin, yasa dışı bahis suçunu kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.TMSF kayyum olarak atandıSoruşturma kapsamında, PPR Holding AŞ başta olmak üzere örgüt üyelerine ait olduğu belirlenen 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya el koyma kararı alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara’ya kayyum olarak atandı.Merkez Bankası’ndan açıklamaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu vurguladı: “6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları, bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.”Geçici i̇şlem limitleri uygulanacakTCMB açıklamasında, Papara nezdindeki işlemlere geçici günlük limitler uygulanacağı belirtilerek, detayların şirket tarafından duyurulacağı kaydedildi. Söz konusu süreç, TCMB, MASAK ve diğer ilgili kurumlarca koordine edilecek.Papara'dan açıklamaYasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sıkıntıların üzerine açıklamada bulundu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/tcmb-duyurdu-paparaya-kayyum-atandi-1096567740.html
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papara, merkez bankası, hesap
papara, merkez bankası, hesap

Kayyum atanan Papara'daki hesaplar ne olacak? Açıklama geldi

12:12 28.05.2025 (güncellendi: 12:25 28.05.2025)
© AAMobil Bankacılık - İnternet Alışveriş
Mobil Bankacılık - İnternet Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA
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Papara'ya yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla büyük bir operasyonun merkezine oturdu. Aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. TMSF kayyum olarak atandı, şirketin mal varlıklarına el kondu. TCMB, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıkladı. Ödeme şirketinden de açıklama yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Şirketin, yasa dışı bahis suçunu kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında, PPR Holding AŞ başta olmak üzere örgüt üyelerine ait olduğu belirlenen 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya el koyma kararı alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara’ya kayyum olarak atandı.

Merkez Bankası’ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu vurguladı: “6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları, bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

Geçici i̇şlem limitleri uygulanacak

TCMB açıklamasında, Papara nezdindeki işlemlere geçici günlük limitler uygulanacağı belirtilerek, detayların şirket tarafından duyurulacağı kaydedildi. Söz konusu süreç, TCMB, MASAK ve diğer ilgili kurumlarca koordine edilecek.

Papara'dan açıklama

Yasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sıkıntıların üzerine açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır."
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
EKONOMİ
TCMB duyurdu: Papara'ya kayyum atandı
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