https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/nijeryada-asiri-yagislar-sele-neden-oldu-olu-sayisi-151e-yukseldi-1096688632.html
Nijerya'da aşırı yağışlar sele neden oldu: Ölü sayısı 151'e yükseldi
Nijerya'da aşırı yağışlar sele neden oldu: Ölü sayısı 151'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği bildirildi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T16:46+0300
2025-05-31T16:46+0300
2025-05-31T16:46+0300
dünya
afrika
nijerya
sel
sel felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096688462_0:102:2346:1421_1920x0_80_0_0_5fe270d218d6bda7143b9a83ada849d4.jpg
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu belirtti.İbrahim Hussaini, seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydederek, sellerden yüzlerce hanenin etkilendiğini ifade etti.Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) ve güvenlik birimlerine selden etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma ve yardım operasyonlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bin 235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kurban-bayrami-tatili-uzatilacak-mi-milli-egitim-bakani-tekin-yanitladi-1096688256.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096688462_158:0:2187:1522_1920x0_80_0_0_18fd7718f80b988c17b2e7eda1ef9d8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrika, nijerya, sel, sel felaketi
afrika, nijerya, sel, sel felaketi
Nijerya'da aşırı yağışlar sele neden oldu: Ölü sayısı 151'e yükseldi
Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği bildirildi.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu belirtti.
İbrahim Hussaini, seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydederek, sellerden yüzlerce hanenin etkilendiğini ifade etti.
Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) ve güvenlik birimlerine selden etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma ve yardım operasyonlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.
Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.
Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bin 235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.