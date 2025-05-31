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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, yürürlüğe koydukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık" dedi.Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin mektupları yazdığı tarihin çok eskide kalmadığını, mektuplarda 2001'li yıllardan bahsedildiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:'Okullarımızın tamamında internet erişimi var'Okul binalarının şu an hem inşaat kalitesi hem de konfor açısından çağ atladığına değinen Tekin, çocukların okullarda her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini dile getirdi.Bölgede 2002'den sonra yapılan okul binalarının sağlamlığına da değinen Tekin, "Başka bir veriye ihtiyaç var mı arkadaşlar? Teknolojik altyapı olarak baktığımızda 2001'de 'Okulumuzda bir tane bilgisayar olsun' diye dua eden öğretmenimiz şimdi görüyorsa eğer çok mutluyuz. Çünkü 650 bin dersliğimizde 'Dünyada neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke Türkiye'dir' diyor. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Bizi bu noktaya taşıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekilliğimizi yapmış siyasetçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.'Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık'Eğitimde fiziki, teknolojik ve insan kaynağı altyapısını geliştirdiklerine vurgu yapan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/bakan-bayraktar-akkuyu-ngs-tamamlandiginda-turkiyenin-elektrik-ihtiyacinin-yuzde-10unu-karsilayacak-1096691571.html
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oecd, ak parti, türkiye yüzyılı maarif modeli, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
oecd, ak parti, türkiye yüzyılı maarif modeli, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık

21:26 31.05.2025
© AA / Semih ŞahinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AA / Semih Şahin
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, yürürlüğe koydukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptıklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık" dedi.
Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin mektupları yazdığı tarihin çok eskide kalmadığını, mektuplarda 2001'li yıllardan bahsedildiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

Mesela bir öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatırım' diyor. Ne demek bu? Öğretmenimiz 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıyormuş. Hayali 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatmak. Bir başka öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında çocuklarımız elini, yüzünü yıkamak, ihtiyaçlarını gidermek için okulun dışına çıkmazlar' diyor. Başka bir öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında okulumuzun bir bilgisayarı olur' diyor. Bir öğrencimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında üniversitede başörtüsü sebebiyle ihraç edilmem' diyor. Şimdi bunların hangisi var? Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayımız kademeler arasında farklılık göstermek üzere 20'li rakamlar. Yani ilkokul, ortaokul ve liselerde ortalamamız 20'li rakamlar. Dünyada OECD, vesaire bizi örnek gösteriyor.

'Okullarımızın tamamında internet erişimi var'

Okul binalarının şu an hem inşaat kalitesi hem de konfor açısından çağ atladığına değinen Tekin, çocukların okullarda her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini dile getirdi.
Bölgede 2002'den sonra yapılan okul binalarının sağlamlığına da değinen Tekin, "Başka bir veriye ihtiyaç var mı arkadaşlar? Teknolojik altyapı olarak baktığımızda 2001'de 'Okulumuzda bir tane bilgisayar olsun' diye dua eden öğretmenimiz şimdi görüyorsa eğer çok mutluyuz. Çünkü 650 bin dersliğimizde 'Dünyada neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke Türkiye'dir' diyor. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Bizi bu noktaya taşıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekilliğimizi yapmış siyasetçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık'

Eğitimde fiziki, teknolojik ve insan kaynağı altyapısını geliştirdiklerine vurgu yapan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

AK Parti iktidara geldiği günden itibaren kardeşlik hukukumuza zarar veren, ötekileştiren tüm ifadeleri müfredatımızdan çıkarttık. Yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık. Sadece bu işlevi açısından değil aynı zamanda eğitim, öğretim, çağdaş yeni gelişmeler, modern metodolojileri de müfredatımıza koyduk. Şu an eğitim öğretim sistemimiz dünyada hem sayısal göstergeler hem de içerik itibariyle rekabet edebilir hale geldi.

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