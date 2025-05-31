https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/milli-egitim-bakani-tekin-devrim-niteliginde-bir-mufredat-degisikligi-yaptik-1096691872.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yürürlüğe koydukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T21:26+0300

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türki̇ye

oecd

ak parti

türkiye yüzyılı maarif modeli

yusuf tekin

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık" dedi.Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin mektupları yazdığı tarihin çok eskide kalmadığını, mektuplarda 2001'li yıllardan bahsedildiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:'Okullarımızın tamamında internet erişimi var'Okul binalarının şu an hem inşaat kalitesi hem de konfor açısından çağ atladığına değinen Tekin, çocukların okullarda her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini dile getirdi.Bölgede 2002'den sonra yapılan okul binalarının sağlamlığına da değinen Tekin, "Başka bir veriye ihtiyaç var mı arkadaşlar? Teknolojik altyapı olarak baktığımızda 2001'de 'Okulumuzda bir tane bilgisayar olsun' diye dua eden öğretmenimiz şimdi görüyorsa eğer çok mutluyuz. Çünkü 650 bin dersliğimizde 'Dünyada neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke Türkiye'dir' diyor. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Bizi bu noktaya taşıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekilliğimizi yapmış siyasetçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.'Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık'Eğitimde fiziki, teknolojik ve insan kaynağı altyapısını geliştirdiklerine vurgu yapan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

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oecd, ak parti, türkiye yüzyılı maarif modeli, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)