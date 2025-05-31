‘Merz, ABD ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini görüşecek’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz düzenlemesi Meclis’te: ‘Beklentilerin altında kaldı’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda mühendisi Nurten Sırma: 'Kurban etini poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlamak doğru değil'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Film evreninde Predator serisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
16:37
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
17:11
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
17:31
27 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
08:02
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
10:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tekrarın diliyle: Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur”un hikâyesi
14:10
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir şehir uyandı, bir deyim doğdu: Üsküdar’da sabah oldu
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Uyumsuzluğun tarihi: “Altı kaval, üstü Şişhane
18:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/merz-abd-ziyareti-sirasinda-trump-ile-ukrayna-meselesini-gorusecek-1096690457.html
‘Merz, ABD ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini görüşecek’
‘Merz, ABD ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini görüşecek’
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz’in 5 Haziran'da ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini ele alacağı belirtildi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T18:27+0300
2025-05-31T18:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
friedrich merz
almanya
hükümet sözcüsü
abd
ukrayna
ortadoğu
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096546109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58f69e81fdbcf3aaff3dd38899b53d68.jpg
Almanya Hükümeti Sözcüsü Stefan Cornelius yaptığı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz’in 5 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ve diğer konuların yanı sıra Ukrayna meselesini de görüşeceğini belirtti.Cornelius, “Federal Şansölye Friedrich Merz önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek. 5 Haziran Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek” dedi.Sözcü ayrıca, taraflar arasında Almanya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki çatışma, Ortadoğu'daki durum ve Amerikan ticaret politikası da dahil olmak üzere uluslararası gündemin ele alınacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/medvedev-rusya-almanyanin-ekonomik-cokusunu-sabirsizlikla-bekliyor-1096687549.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096546109_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_53260e2691d10107b47ae702744fd9dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
friedrich merz, almanya, hükümet sözcüsü, abd, ukrayna, ortadoğu, beyaz saray
friedrich merz, almanya, hükümet sözcüsü, abd, ukrayna, ortadoğu, beyaz saray

‘Merz, ABD ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini görüşecek’

18:27 31.05.2025
© AP Photo / Mindaugas KulbisAlmanya Şansölyesi Friedrich Merz
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Abone ol
Almanya Başbakanı Merz’in 5 Haziran'da ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini ele alacağı belirtildi.
Almanya Hükümeti Sözcüsü Stefan Cornelius yaptığı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz’in 5 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ve diğer konuların yanı sıra Ukrayna meselesini de görüşeceğini belirtti.
Cornelius, “Federal Şansölye Friedrich Merz önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek. 5 Haziran Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek” dedi.
Sözcü ayrıca, taraflar arasında Almanya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki çatışma, Ortadoğu'daki durum ve Amerikan ticaret politikası da dahil olmak üzere uluslararası gündemin ele alınacağını kaydetti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
DÜNYA
Medvedev: Rusya, Almanya'nın ekonomik çöküşünü sabırsızlıkla bekliyor
15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала