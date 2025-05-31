https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/merz-abd-ziyareti-sirasinda-trump-ile-ukrayna-meselesini-gorusecek-1096690457.html
‘Merz, ABD ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini görüşecek’
‘Merz, ABD ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini görüşecek’
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz’in 5 Haziran'da ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini ele alacağı belirtildi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T18:27+0300
2025-05-31T18:27+0300
2025-05-31T18:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
friedrich merz
almanya
hükümet sözcüsü
abd
ukrayna
ortadoğu
beyaz saray
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Almanya Hükümeti Sözcüsü Stefan Cornelius yaptığı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz’in 5 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ve diğer konuların yanı sıra Ukrayna meselesini de görüşeceğini belirtti.Cornelius, “Federal Şansölye Friedrich Merz önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek. 5 Haziran Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek” dedi.Sözcü ayrıca, taraflar arasında Almanya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki çatışma, Ortadoğu'daki durum ve Amerikan ticaret politikası da dahil olmak üzere uluslararası gündemin ele alınacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/medvedev-rusya-almanyanin-ekonomik-cokusunu-sabirsizlikla-bekliyor-1096687549.html
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friedrich merz, almanya, hükümet sözcüsü, abd, ukrayna, ortadoğu, beyaz saray
friedrich merz, almanya, hükümet sözcüsü, abd, ukrayna, ortadoğu, beyaz saray
‘Merz, ABD ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini görüşecek’
Almanya Başbakanı Merz’in 5 Haziran'da ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti sırasında Trump ile Ukrayna meselesini ele alacağı belirtildi.
Almanya Hükümeti Sözcüsü Stefan Cornelius yaptığı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz’in 5 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ve diğer konuların yanı sıra Ukrayna meselesini de görüşeceğini belirtti.
Cornelius, “Federal Şansölye Friedrich Merz önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek. 5 Haziran Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek” dedi.
Sözcü ayrıca, taraflar arasında Almanya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki çatışma, Ortadoğu'daki durum ve Amerikan ticaret politikası da dahil olmak üzere uluslararası gündemin ele alınacağını kaydetti.