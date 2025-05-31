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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/meksika-tarihinde-ilk-kez-yargi-uyeleri-dogrudan-halk-oyuyla-belirlenecek-ysk-baskani-yener-1096683228.html
Meksika tarihinde ilk kez yargı üyeleri doğrudan halk oyuyla belirlenecek: YSK Başkanı Yener gözlemci olarak katılacak
Meksika tarihinde ilk kez yargı üyeleri doğrudan halk oyuyla belirlenecek: YSK Başkanı Yener gözlemci olarak katılacak
Sputnik Türkiye
Meksika tarihinde bir ilki yaşıyor. Ülkede, 881 yargı üyesi doğrudan halk oyuyla seçilecek. Bu adım, yargının demokratikleşmesi yolunda dönüm noktası olarak... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T13:50+0300
2025-05-31T13:50+0300
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Meksika’da yargı ilk kez halkın önüne çıktı. Ülke tarihinde bir ilke imza atılarak, yargı üyeleri doğrudan halkın oylarıyla belirlenecek. 1 Haziran'da yapılacak bu tarihi seçimde, toplam 881 yargı pozisyonu için Meksikalılar sandık başına gidiyor.Yüksek Mahkeme’den yerel mahkemelere kadar geniş bir yelpazede görev yapan isimler seçmen iradesiyle belirlenecek. Aralarında Meksika Yüksek Mahkemesi’nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi’nin üst ve bölge kadroları, disiplin kurulu ve yüzlerce yerel yargıcın bulunduğu toplamda 881 yargı görevi için oy kullanılacak.99 milyondan fazla seçmen oy kullanacak99 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçim sürecini kolaylaştırmak amacıyla 84 bine yakın sandık kurulmuş durumda. Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), oy kullanma işleminin ortalama 9 dakika süreceğini belirtiyor.Bu büyük reformun arkasında, eski Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un başlattığı ve “Dördüncü Dönüşüm” olarak adlandırılan siyasi hareket var. Obrador’un yerine göreve gelen Claudia Sheinbaum yönetimi de bu süreci sahiplenerek 'yargının halkla bağının güçlendirilmesi gerektiğini' savunuyor.İktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA), İşçi Partisi ve Ekolojik Yeşiller koalisyonu, bu adımı adalet sistemini şeffaflaştırma ve halkın güvenini artırma yönünde bir fırsat olarak değerlendiriyor.YSK Başkanı Ahmet Yener seçimlerde gözlemci olacakSeçim süreci boyunca aday belirleme yöntemi de tartışma konusu oldu. Yüksek Seçim Mahkemesi’nin kararıyla klasik mülakat yerine kura sistemine geçildi. Bu yöntem, zaman kazanmak ve tarafsızlığı artırmak için tercih edildi.Seçime uluslararası gözlemciler de davet edildi. Türkiye’den YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri de seçim sürecini yerinde izlemek üzere Meksika’ya gitti. Yener ayrıca Senato’da Türk seçim sistemine dair bir sunum da gerçekleştirdi.
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claudia sheinbaum, meksika, ahmet yener, seçim
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Meksika tarihinde ilk kez yargı üyeleri doğrudan halk oyuyla belirlenecek: YSK Başkanı Yener gözlemci olarak katılacak

13:50 31.05.2025
© AP Photo / Morgan LeeMeksika tarihinde ilk kez yargı üyeleri yarın sandıkta belirlenecek
Meksika tarihinde ilk kez yargı üyeleri yarın sandıkta belirlenecek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Morgan Lee
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Meksika tarihinde bir ilki yaşıyor. Ülkede, 881 yargı üyesi doğrudan halk oyuyla seçilecek. Bu adım, yargının demokratikleşmesi yolunda dönüm noktası olarak görülüyor.
Meksika’da yargı ilk kez halkın önüne çıktı. Ülke tarihinde bir ilke imza atılarak, yargı üyeleri doğrudan halkın oylarıyla belirlenecek. 1 Haziran'da yapılacak bu tarihi seçimde, toplam 881 yargı pozisyonu için Meksikalılar sandık başına gidiyor.
Yüksek Mahkeme’den yerel mahkemelere kadar geniş bir yelpazede görev yapan isimler seçmen iradesiyle belirlenecek. Aralarında Meksika Yüksek Mahkemesi’nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi’nin üst ve bölge kadroları, disiplin kurulu ve yüzlerce yerel yargıcın bulunduğu toplamda 881 yargı görevi için oy kullanılacak.

99 milyondan fazla seçmen oy kullanacak

99 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçim sürecini kolaylaştırmak amacıyla 84 bine yakın sandık kurulmuş durumda. Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), oy kullanma işleminin ortalama 9 dakika süreceğini belirtiyor.
Bu büyük reformun arkasında, eski Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un başlattığı ve “Dördüncü Dönüşüm” olarak adlandırılan siyasi hareket var. Obrador’un yerine göreve gelen Claudia Sheinbaum yönetimi de bu süreci sahiplenerek 'yargının halkla bağının güçlendirilmesi gerektiğini' savunuyor.
İktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA), İşçi Partisi ve Ekolojik Yeşiller koalisyonu, bu adımı adalet sistemini şeffaflaştırma ve halkın güvenini artırma yönünde bir fırsat olarak değerlendiriyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener seçimlerde gözlemci olacak

Seçim süreci boyunca aday belirleme yöntemi de tartışma konusu oldu. Yüksek Seçim Mahkemesi’nin kararıyla klasik mülakat yerine kura sistemine geçildi. Bu yöntem, zaman kazanmak ve tarafsızlığı artırmak için tercih edildi.
Seçime uluslararası gözlemciler de davet edildi. Türkiye’den YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri de seçim sürecini yerinde izlemek üzere Meksika’ya gitti. Yener ayrıca Senato’da Türk seçim sistemine dair bir sunum da gerçekleştirdi.
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