https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/meksika-tarihinde-ilk-kez-yargi-uyeleri-dogrudan-halk-oyuyla-belirlenecek-ysk-baskani-yener-1096683228.html

Meksika tarihinde ilk kez yargı üyeleri doğrudan halk oyuyla belirlenecek: YSK Başkanı Yener gözlemci olarak katılacak

Meksika tarihinde ilk kez yargı üyeleri doğrudan halk oyuyla belirlenecek: YSK Başkanı Yener gözlemci olarak katılacak

Sputnik Türkiye

Meksika tarihinde bir ilki yaşıyor. Ülkede, 881 yargı üyesi doğrudan halk oyuyla seçilecek. Bu adım, yargının demokratikleşmesi yolunda dönüm noktası olarak... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T13:50+0300

2025-05-31T13:50+0300

2025-05-31T13:50+0300

dünya

claudia sheinbaum

meksika

ahmet yener

seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096683071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dec404a3edb04e166b0df085aba01a7.jpg

Meksika’da yargı ilk kez halkın önüne çıktı. Ülke tarihinde bir ilke imza atılarak, yargı üyeleri doğrudan halkın oylarıyla belirlenecek. 1 Haziran'da yapılacak bu tarihi seçimde, toplam 881 yargı pozisyonu için Meksikalılar sandık başına gidiyor.Yüksek Mahkeme’den yerel mahkemelere kadar geniş bir yelpazede görev yapan isimler seçmen iradesiyle belirlenecek. Aralarında Meksika Yüksek Mahkemesi’nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi’nin üst ve bölge kadroları, disiplin kurulu ve yüzlerce yerel yargıcın bulunduğu toplamda 881 yargı görevi için oy kullanılacak.99 milyondan fazla seçmen oy kullanacak99 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçim sürecini kolaylaştırmak amacıyla 84 bine yakın sandık kurulmuş durumda. Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), oy kullanma işleminin ortalama 9 dakika süreceğini belirtiyor.Bu büyük reformun arkasında, eski Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un başlattığı ve “Dördüncü Dönüşüm” olarak adlandırılan siyasi hareket var. Obrador’un yerine göreve gelen Claudia Sheinbaum yönetimi de bu süreci sahiplenerek 'yargının halkla bağının güçlendirilmesi gerektiğini' savunuyor.İktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA), İşçi Partisi ve Ekolojik Yeşiller koalisyonu, bu adımı adalet sistemini şeffaflaştırma ve halkın güvenini artırma yönünde bir fırsat olarak değerlendiriyor.YSK Başkanı Ahmet Yener seçimlerde gözlemci olacakSeçim süreci boyunca aday belirleme yöntemi de tartışma konusu oldu. Yüksek Seçim Mahkemesi’nin kararıyla klasik mülakat yerine kura sistemine geçildi. Bu yöntem, zaman kazanmak ve tarafsızlığı artırmak için tercih edildi.Seçime uluslararası gözlemciler de davet edildi. Türkiye’den YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri de seçim sürecini yerinde izlemek üzere Meksika’ya gitti. Yener ayrıca Senato’da Türk seçim sistemine dair bir sunum da gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/meksika-devlet-baskani-sheinbaum-cep-telefonu-ve-e-posta-adresinin-hacklendigini-acikladi-1094620162.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

claudia sheinbaum, meksika, ahmet yener, seçim