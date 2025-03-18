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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, cep telefonu ve e-posta adresinin hacklendiğini açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, cep telefonu ve e-posta adresinin hacklendiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cep telefonlarından birinin ve e-posta adresinin hacklendiğini doğrulayarak "Telefonumu ve e-posta hesabımı... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T15:56+0300
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Sheinbaum, başkent Meksiko'da düzenlenen basın toplantısında, telefonunun hacklendiğine dair New York Times (NYT) gazetesinde yer alan iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunu doğrulayan Sheinbaum, "Telefonumu ve e-posta hesabımı hacklediler. Apple hemen Meksika Dijital Dönüşüm Ajansını aradı, onlar da hacklendiğimi hemen fark edip gerekli önlemleri aldılar ve durumu derhal gözden geçirdiler" dedi.Sheinbaum, hacklenen cep telefonu ve e-posta adresinin eski olduğunu belirterek, "Pek çok insanda bu telefon numarası var ama bu, benim kişisel iletişimim için kullanmadığım bir telefon" diye konuştu.Devlet Başkanı Sheinbaum, bunu kimin yaptığını henüz bilmediklerini ancak araştırdıklarını ifade etti. NYT'de yer alan haberde, Sheinbaum'un telefonu ve e-posta adresinin hacklendiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/meksika-devlet-baskani-sheinbaum-baskan-trump-ile-harika-ve-saygili-bir-gorusme-gerceklestirdik-1094269184.html
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meksika, claudia sheinbaum pardo, claudia sheinbaum, hacker, hackleme
meksika, claudia sheinbaum pardo, claudia sheinbaum, hacker, hackleme

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, cep telefonu ve e-posta adresinin hacklendiğini açıkladı

15:56 18.03.2025 (güncellendi: 16:04 18.03.2025)
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© AP Photo / Fernando Llano
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cep telefonlarından birinin ve e-posta adresinin hacklendiğini doğrulayarak "Telefonumu ve e-posta hesabımı hacklediler" dedi.
Sheinbaum, başkent Meksiko'da düzenlenen basın toplantısında, telefonunun hacklendiğine dair New York Times (NYT) gazetesinde yer alan iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunu doğrulayan Sheinbaum, "Telefonumu ve e-posta hesabımı hacklediler. Apple hemen Meksika Dijital Dönüşüm Ajansını aradı, onlar da hacklendiğimi hemen fark edip gerekli önlemleri aldılar ve durumu derhal gözden geçirdiler" dedi.
Sheinbaum, hacklenen cep telefonu ve e-posta adresinin eski olduğunu belirterek, "Pek çok insanda bu telefon numarası var ama bu, benim kişisel iletişimim için kullanmadığım bir telefon" diye konuştu.
Devlet Başkanı Sheinbaum, bunu kimin yaptığını henüz bilmediklerini ancak araştırdıklarını ifade etti. NYT'de yer alan haberde, Sheinbaum'un telefonu ve e-posta adresinin hacklendiği iddia edilmişti.
Claudia Sheinbaum - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Başkan Trump ile harika ve saygılı bir görüşme gerçekleştirdik
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