https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kremlin-fransa-baris-yolundan-gitmiyor-1096686999.html
Kremlin: Fransa barış yolundan gitmiyor
Kremlin: Fransa barış yolundan gitmiyor
Sputnik Türkiye
Fransa’nın Rusya üzerindeki baskıyı artırma yolunda olduğunu dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Macron’un gerçek durumun farkında olmadığını... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T15:09+0300
2025-05-31T15:09+0300
2025-05-31T15:07+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
fransa
emmanuel macron
baskı
barış
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus televizyonuna açıklamasında, Fransa’nın Rusya’ya yönelik baskıyı artırma çabalarını değerlendirdi.Peskov, “Fransa barış yolundan gitmiyor. Fransa, Rusya üzerindeki baskıyı artırma yolundan ilerliyor” ifadesini kullandı.Fransa’nın hâlâ Rusya'yı bir şeyler yapmaya zorlayabileceklerine inandığını dile getiren Kremlin Sözcüsü, bunun kesinlikle yanlış anlayış olduğunu belirterek, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın gerçek durumu anlamaması üzücü” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kiev-belediye-baskani-klickodan-zelenskiye-suclama-artik-otoriterlik-kokuyor-1096685205.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, emmanuel macron, baskı, barış
rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, emmanuel macron, baskı, barış
Kremlin: Fransa barış yolundan gitmiyor
Fransa’nın Rusya üzerindeki baskıyı artırma yolunda olduğunu dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Macron’un gerçek durumun farkında olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus televizyonuna açıklamasında, Fransa’nın Rusya’ya yönelik baskıyı artırma çabalarını değerlendirdi.
Peskov, “Fransa barış yolundan gitmiyor. Fransa, Rusya üzerindeki baskıyı artırma yolundan ilerliyor” ifadesini kullandı.
Fransa’nın hâlâ Rusya'yı bir şeyler yapmaya zorlayabileceklerine inandığını dile getiren Kremlin Sözcüsü, bunun kesinlikle yanlış anlayış olduğunu belirterek, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın gerçek durumu anlamaması üzücü” dedi.