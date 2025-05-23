https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kurban-bayrami-tatili-belli-oldu-tatil-ne-zaman-basliyor-kac-gun-tatil-yapilacak-1096454277.html

Kurban Bayramı tatili belli oldu: Tatil ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak?

Kurban Bayramı tatili belli oldu: Tatil ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak?

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı öncesi tatil planı yapanları ilgilendiren haber geldi. Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T14:06+0300

2025-05-23T14:06+0300

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kurban bayramı

tatil

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2025 Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama geldi. Vatandaşların sıkça sorduğu “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna net yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün?Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır."Bu açıklamayla birlikte, bayram tatilinin resmi olarak 5-9 Haziran tarihleri arasında olacağı ve 10 Haziran Salı günü işbaşı yapılacağı netleşmiş oldu. Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı tatil takvimiArefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar4. Gün: 9 Haziran 2025 PazartesiKamu çalışanlarına i̇dari i̇zin kaç gün?Kamu kurumlarında görev yapan memur ve personel, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra itibarıyla tatile çıkacak. Bu süre zarfında idari izinli sayılacaklar, dolayısıyla bu süre kamu çalışanları için resmi tatil niteliği taşıyacak.Altun, açıklamasının devamında ise şu dileklerde bulundu:"Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."Kurban Bayramı'nda eczane ve hastaneler açık mı?Tatil süresince bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları kapalı olacak. Sadece acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kurban-bayrami-tatili-9-gun-olacak-mi-kabine-toplantisi-ne-zaman-karar-bekleniyor-1096415660.html

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