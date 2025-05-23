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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kurban-bayrami-tatili-belli-oldu-tatil-ne-zaman-basliyor-kac-gun-tatil-yapilacak-1096454277.html
Kurban Bayramı tatili belli oldu: Tatil ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak?
Kurban Bayramı tatili belli oldu: Tatil ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı öncesi tatil planı yapanları ilgilendiren haber geldi. Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T14:06+0300
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2025 Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama geldi. Vatandaşların sıkça sorduğu “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna net yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün?Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır."Bu açıklamayla birlikte, bayram tatilinin resmi olarak 5-9 Haziran tarihleri arasında olacağı ve 10 Haziran Salı günü işbaşı yapılacağı netleşmiş oldu. Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı tatil takvimiArefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar4. Gün: 9 Haziran 2025 PazartesiKamu çalışanlarına i̇dari i̇zin kaç gün?Kamu kurumlarında görev yapan memur ve personel, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra itibarıyla tatile çıkacak. Bu süre zarfında idari izinli sayılacaklar, dolayısıyla bu süre kamu çalışanları için resmi tatil niteliği taşıyacak.Altun, açıklamasının devamında ise şu dileklerde bulundu:"Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."Kurban Bayramı'nda eczane ve hastaneler açık mı?Tatil süresince bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları kapalı olacak. Sadece acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kurban-bayrami-tatili-9-gun-olacak-mi-kabine-toplantisi-ne-zaman-karar-bekleniyor-1096415660.html
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kurban bayramı tatili, kurban bayramı kaç gün tatil, kurban bayramı ne zaman, kurban bayramı tatili açıklandı mı, kurban bayramı tatili son dakika
kurban bayramı tatili, kurban bayramı kaç gün tatil, kurban bayramı ne zaman, kurban bayramı tatili açıklandı mı, kurban bayramı tatili son dakika

Kurban Bayramı tatili belli oldu: Tatil ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak?

14:06 23.05.2025 (güncellendi: 14:45 23.05.2025)
© AATatil planı
Tatil planı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA
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Kurban Bayramı öncesi tatil planı yapanları ilgilendiren haber geldi. Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Resmi mesai, 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
2025 Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama geldi. Vatandaşların sıkça sorduğu “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna net yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün?

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır."
Bu açıklamayla birlikte, bayram tatilinin resmi olarak 5-9 Haziran tarihleri arasında olacağı ve 10 Haziran Salı günü işbaşı yapılacağı netleşmiş oldu.

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı tatil takvimi

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kamu çalışanlarına i̇dari i̇zin kaç gün?

Kamu kurumlarında görev yapan memur ve personel, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra itibarıyla tatile çıkacak. Bu süre zarfında idari izinli sayılacaklar, dolayısıyla bu süre kamu çalışanları için resmi tatil niteliği taşıyacak.
Altun, açıklamasının devamında ise şu dileklerde bulundu:
"Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

Kurban Bayramı'nda eczane ve hastaneler açık mı?

Tatil süresince bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları kapalı olacak. Sadece acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Karar bekleniyor
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