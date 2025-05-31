https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kiev-belediye-baskani-klickodan-zelenskiye-suclama-artik-otoriterlik-kokuyor-1096685205.html
Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Zelenskiy’e suçlama: ‘Artık otoriterlik kokuyor’
Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Zelenskiy’e suçlama: ‘Artık otoriterlik kokuyor’
Sputnik Türkiye
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Vladimir Zelenskiy’i çatışma bahanesiyle demokratik ilke ve kurumlarını ortadan kaldırmakla suçladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T14:23+0300
2025-05-31T14:23+0300
2025-05-31T14:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
vitaliy kliçko
vladimir zelenskiy
otoriterlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096685010_0:21:3071:1748_1920x0_80_0_0_a8938ca3a854191d59e70060b5eacd4b.jpg
Zelenskiy’e muhalefetiyle bilenen ve olası seçimlerde baş rakibi olarak gösterilen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Times gazetesine röportajında, muhalefet sesinin bastırıldığı Ukrayna’nın otoriterlik yolunda olduğunu söyledi.Kliçko, “Bu, silahlı çatışma kılıfı altında demokratik ilke ve kurumların ortadan kaldırılması. Bir zamanlar ülkemizde otoriterlik kokusunun duyulduğunu söylemiştim. Ama artık burum burum kokuyor” ifadesini kullandı.Kliçko ayrıca boks kariyeri sayesinde dünya çapında kazandığı şöhretin, Zelenskiy'in ondan kurtulma girişimlerine karşı koruduğuna inanıyor.Avrupa Dayanışması partisinden milletvekili Viktoriya Syumar, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Kliçko'yu görevden almak ve kentin yönetimini şu anki askeri yönetim başkanı Timur Tkaçenko'ya devretmek istediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rusya-savunma-bakanligi-sumi-ve-donetskte-iki-yerlesimin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1096682693.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096685010_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_44cfb68e9ea0acb4e2e00753078ae700.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, vitaliy kliçko, vladimir zelenskiy, otoriterlik
ukrayna, vitaliy kliçko, vladimir zelenskiy, otoriterlik
Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Zelenskiy’e suçlama: ‘Artık otoriterlik kokuyor’
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Vladimir Zelenskiy’i çatışma bahanesiyle demokratik ilke ve kurumlarını ortadan kaldırmakla suçladı.
Zelenskiy’e muhalefetiyle bilenen ve olası seçimlerde baş rakibi olarak gösterilen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko
, Times
gazetesine röportajında, muhalefet sesinin bastırıldığı Ukrayna’nın otoriterlik yolunda olduğunu söyledi.
Kliçko, “Bu, silahlı çatışma kılıfı altında demokratik ilke ve kurumların ortadan kaldırılması. Bir zamanlar ülkemizde otoriterlik kokusunun duyulduğunu söylemiştim. Ama artık burum burum kokuyor” ifadesini kullandı.
Kliçko ayrıca boks kariyeri sayesinde dünya çapında kazandığı şöhretin, Zelenskiy'in ondan kurtulma girişimlerine karşı koruduğuna inanıyor.
Avrupa Dayanışması partisinden milletvekili Viktoriya Syumar, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Kliçko'yu görevden almak ve kentin yönetimini şu anki askeri yönetim başkanı Timur Tkaçenko'ya devretmek istediğini söylemişti.