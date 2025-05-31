https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kiev-belediye-baskani-klickodan-zelenskiye-suclama-artik-otoriterlik-kokuyor-1096685205.html

Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Zelenskiy’e suçlama: ‘Artık otoriterlik kokuyor’

Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Zelenskiy’e suçlama: ‘Artık otoriterlik kokuyor’

Sputnik Türkiye

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Vladimir Zelenskiy’i çatışma bahanesiyle demokratik ilke ve kurumlarını ortadan kaldırmakla suçladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T14:23+0300

2025-05-31T14:23+0300

2025-05-31T14:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

vitaliy kliçko

vladimir zelenskiy

otoriterlik

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Zelenskiy’e muhalefetiyle bilenen ve olası seçimlerde baş rakibi olarak gösterilen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Times gazetesine röportajında, muhalefet sesinin bastırıldığı Ukrayna’nın otoriterlik yolunda olduğunu söyledi.Kliçko, “Bu, silahlı çatışma kılıfı altında demokratik ilke ve kurumların ortadan kaldırılması. Bir zamanlar ülkemizde otoriterlik kokusunun duyulduğunu söylemiştim. Ama artık burum burum kokuyor” ifadesini kullandı.Kliçko ayrıca boks kariyeri sayesinde dünya çapında kazandığı şöhretin, Zelenskiy'in ondan kurtulma girişimlerine karşı koruduğuna inanıyor.Avrupa Dayanışması partisinden milletvekili Viktoriya Syumar, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Kliçko'yu görevden almak ve kentin yönetimini şu anki askeri yönetim başkanı Timur Tkaçenko'ya devretmek istediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rusya-savunma-bakanligi-sumi-ve-donetskte-iki-yerlesimin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1096682693.html

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