https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kamu-denetciligi-kurumu-emsal-bir-karara-imza-atti-eytten-yararlanamayan-kisiye-emekli-ayligi-1096686265.html

Kamu Denetçiliği Kurumu emsal bir karara imza attı: EYT'ten yararlanamayan kişiye emekli aylığı bağlandı

Kamu Denetçiliği Kurumu emsal bir karara imza attı: EYT'ten yararlanamayan kişiye emekli aylığı bağlandı

Sputnik Türkiye

Prim transferleri hesaplaması nedeniyle EYT kapsamında emekli olamayan bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun devreye girmesiyle emekli olabildi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T14:31+0300

2025-05-31T14:31+0300

2025-05-31T14:31+0300

türki̇ye

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

sgk

emeklilikte yaşa takılanlar

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Prim transferi hesaplaması nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olamayan kişi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesinin ardından emekli edildi ve geriye dönük maaşlarını aldı.SGK: Emekli olamazsın KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 2023'te EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişiye, yaklaşık 20 ay sonra 4/a'dan 4/b'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bildirimde bulunuldu.Bana bilgilendirme yapılmadı diyerek itiraz ettiKişi, 2005'ten itibaren sürekli 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/b kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile başvurucunun talebinin karşılanması adına temasa geçti.Hem emekli oldu hem de birikmiş aylıklarını aldıSGK, başvurucunun emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ve birikmiş tüm aylıklarının da başvurucunun banka hesabına yatırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/uzmani-acikladi-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-maliyeti-nasil-azaltilir-erken-emeklilige-bir-adim-1096441360.html

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kamu denetçiliği kurumu (kdk), sgk, emeklilikte yaşa takılanlar