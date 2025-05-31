https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kamu-denetciligi-kurumu-emsal-bir-karara-imza-atti-eytten-yararlanamayan-kisiye-emekli-ayligi-1096686265.html
Kamu Denetçiliği Kurumu emsal bir karara imza attı: EYT'ten yararlanamayan kişiye emekli aylığı bağlandı
Kamu Denetçiliği Kurumu emsal bir karara imza attı: EYT'ten yararlanamayan kişiye emekli aylığı bağlandı
Sputnik Türkiye
Prim transferleri hesaplaması nedeniyle EYT kapsamında emekli olamayan bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun devreye girmesiyle emekli olabildi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T14:31+0300
2025-05-31T14:31+0300
2025-05-31T14:31+0300
türki̇ye
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
sgk
emeklilikte yaşa takılanlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64f0cabe8eef78183514c3c8f35d2c52.jpg
Prim transferi hesaplaması nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olamayan kişi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesinin ardından emekli edildi ve geriye dönük maaşlarını aldı.SGK: Emekli olamazsın KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 2023'te EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişiye, yaklaşık 20 ay sonra 4/a'dan 4/b'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bildirimde bulunuldu.Bana bilgilendirme yapılmadı diyerek itiraz ettiKişi, 2005'ten itibaren sürekli 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/b kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile başvurucunun talebinin karşılanması adına temasa geçti.Hem emekli oldu hem de birikmiş aylıklarını aldıSGK, başvurucunun emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ve birikmiş tüm aylıklarının da başvurucunun banka hesabına yatırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/uzmani-acikladi-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-maliyeti-nasil-azaltilir-erken-emeklilige-bir-adim-1096441360.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf708bb12268f63d003e8cb4f7e6b0d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamu denetçiliği kurumu (kdk), sgk, emeklilikte yaşa takılanlar
kamu denetçiliği kurumu (kdk), sgk, emeklilikte yaşa takılanlar
Kamu Denetçiliği Kurumu emsal bir karara imza attı: EYT'ten yararlanamayan kişiye emekli aylığı bağlandı
Prim transferleri hesaplaması nedeniyle EYT kapsamında emekli olamayan bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun devreye girmesiyle emekli olabildi.
Prim transferi hesaplaması nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olamayan kişi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesinin ardından emekli edildi ve geriye dönük maaşlarını aldı.
KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 2023'te EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişiye, yaklaşık 20 ay sonra 4/a'dan 4/b'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bildirimde bulunuldu.
Bana bilgilendirme yapılmadı diyerek itiraz etti
Kişi, 2005'ten itibaren sürekli 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/b kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.
Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile başvurucunun talebinin karşılanması adına temasa geçti.
Hem emekli oldu hem de birikmiş aylıklarını aldı
SGK, başvurucunun emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ve birikmiş tüm aylıklarının da başvurucunun banka hesabına yatırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.