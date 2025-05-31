https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/izmirde-temizlik-iscilerinin-grevi-kenti-vurdu-cop-yiginlari-isyan-ettirdi-1096679783.html
İzmir'de temizlik işçilerinin grevi kenti vurdu: Çöp yığınları isyan ettirdi
İzmir'de temizlik işçilerinin grevi kenti vurdu: Çöp yığınları isyan ettirdi
Sputnik Türkiye
İzmir'de işçilerin başlattığı grev nedeniyle çöpler toplanmayınca kentte bir çok noktada çöp yığınları oluştu. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T11:38+0300
2025-05-31T11:38+0300
2025-05-31T11:38+0300
türki̇ye
i̇zmir
grev
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
çöp
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle kent merkezindeki Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler sokakta birikti, vatandaş isyan etti. Grev 3'üncü gününe giriyorToplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev üçüncü gününde sürüyor.Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca vatandaşlar ulaşımda sorun yaşadı.Kentte temizlik park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu. Çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.Kentin en işlek noktalarından Konak ilçesindeki Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları tepkilere neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/izmirde-grevin-ikinci-gunu-hem-trafik-hem-de-otobus-duraklarinda-yogun-kalabalik-1096648180.html
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i̇zmir, grev, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, çöp
i̇zmir, grev, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, çöp
İzmir'de temizlik işçilerinin grevi kenti vurdu: Çöp yığınları isyan ettirdi
İzmir'de işçilerin başlattığı grev nedeniyle çöpler toplanmayınca kentte bir çok noktada çöp yığınları oluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle kent merkezindeki Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler sokakta birikti, vatandaş isyan etti.
Grev 3'üncü gününe giriyor
Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev üçüncü gününde sürüyor.
Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca vatandaşlar ulaşımda sorun yaşadı.
Kentte temizlik park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu. Çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.
Kentin en işlek noktalarından Konak ilçesindeki Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları tepkilere neden oldu.