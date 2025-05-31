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İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak: Saat verildi
İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak: Saat verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği kararıyla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, kentteki toplu ulaşım hatlarında geçici durak kapatma uygulamasına gidildi. Özellikle Taksim Meydanı ve çevresi ile bağlantılı metro istasyonları, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılacak.Metro İstanbul: Seferler durmayacak, i̇stasyonlar atlanacakMetro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve **F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”Bu kapsamda yolcular, Taksim ve Şişhane duraklarından metroya binemeyecek ya da inemeyecek.Girişler kapalı, alternatif rotalar kullanılmalıŞişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi girişi de erişime kapatıldı. Vatandaşların bu süreçte alternatif ulaşım yöntemlerini ve farklı istasyon girişlerini kullanmaları önerildi.
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metro i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, metro
metro i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, metro

İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak: Saat verildi

10:27 31.05.2025 (güncellendi: 10:51 31.05.2025)
© AAYenikapı-Hacıosman Metro Hattı
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AA
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İstanbul Valiliği kararıyla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro İstanbul, araçların Taksim'de durmadan seferlerine devam edeceğini duyurdu.
İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, kentteki toplu ulaşım hatlarında geçici durak kapatma uygulamasına gidildi. Özellikle Taksim Meydanı ve çevresi ile bağlantılı metro istasyonları, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılacak.

Metro İstanbul: Seferler durmayacak, i̇stasyonlar atlanacak

Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve **F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”
Bu kapsamda yolcular, Taksim ve Şişhane duraklarından metroya binemeyecek ya da inemeyecek.

Girişler kapalı, alternatif rotalar kullanılmalı

Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi girişi de erişime kapatıldı. Vatandaşların bu süreçte alternatif ulaşım yöntemlerini ve farklı istasyon girişlerini kullanmaları önerildi.
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