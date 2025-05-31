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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/bayram-ikramiyesi-hesaplara-yatmaya-basladi--kim-ne-zaman-alacak-1096677863.html
Bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı: Kim, ne zaman alacak?
Bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı: Kim, ne zaman alacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Toplam 57,4 milyar TL tutarındaki ödemelerle her emekliye 4... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere toplamda 57,4 milyar TL ikramiye ödenecek.Her emekliye 4 bin tlBu yıl Kurban Bayramı için her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi yatırılıyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli ve hak sahibi, hak ettikleri ödemeyi belirtilen tarihlerde alacak.Ödeme takvimi açıklandıBakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ödeme takvimini şöyle açıkladı:Bu plana göre emeklilerin hesaplarına ödemeler toplu olarak yatırılacak ve tüm işlemler 4 Haziran itibarıyla tamamlanmış olacak.Bakan Işıkhan, ikramiye ödemeleriyle ilgili şu temennide bulundu:“Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/bakanliktan-uyari-banka-hesabinizi-kullandirmayin-hapisle-karsilasabilirsiniz-1096677276.html
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bağ-kur, ssk, emekli, emekli ikramiyesi
bağ-kur, ssk, emekli, emekli ikramiyesi

Bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı: Kim, ne zaman alacak?

10:12 31.05.2025
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Toplam 57,4 milyar TL tutarındaki ödemelerle her emekliye 4 bin lira ikramiye verilecek. Ödemeler Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK kapsamına göre 31 Mayıs - 4 Haziran arasında tamamlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere toplamda 57,4 milyar TL ikramiye ödenecek.

Her emekliye 4 bin tl

Bu yıl Kurban Bayramı için her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi yatırılıyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli ve hak sahibi, hak ettikleri ödemeyi belirtilen tarihlerde alacak.

Ödeme takvimi açıklandı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ödeme takvimini şöyle açıkladı:
Bağ-Kur emeklileri: 31 Mayıs
Emekli Sandığı mensupları: 1 Haziran
SSK kapsamındakiler: 2, 3 ve 4 Haziran
Bu plana göre emeklilerin hesaplarına ödemeler toplu olarak yatırılacak ve tüm işlemler 4 Haziran itibarıyla tamamlanmış olacak.
Bakan Işıkhan, ikramiye ödemeleriyle ilgili şu temennide bulundu:
“Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”
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