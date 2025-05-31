https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/iran-iki-nukleer-enerji-santrali-daha-insa-edecek-sahalar-hazirlandi-1096689598.html
İran iki nükleer enerji santrali daha inşa edecek: Sahalar hazırlandı
İran iki nükleer enerji santrali daha inşa edecek: Sahalar hazırlandı
Sputnik Türkiye
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami yaptığı açıklamada, İran'ın iki nükleer enerji santralinin inşası için ülkenin kuzey ve güneyinde sahalar... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T17:48+0300
2025-05-31T17:48+0300
2025-05-31T17:48+0300
dünya
ortadoğu
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Eslami, “Yedinci beş yıllık programın sonunda, Mart 2024-Mart 2029, İran'da nükleer enerji kapasitesinin geliştirilmesi 3 bin megawatt'a ulaşacak ve ülkenin güneyinde ve kuzeyinde iki santralin inşası için sahalar hazırlandı” ifadelerini kullandı.İran'ın şu anda Buşehr'de Rusya'nın yardımıyla inşa edilmekte olan tek bir nükleer santrali bulunuyor. Rusya Federasyonu'nun katılımıyla tamamlanan nükleer santralin ilk ünitesi Eylül 2011'de İslam Cumhuriyeti'nin ulusal enerji sistemine bağlanmıştı. Santralin iki güç ünitesinden oluşacak ikinci aşamasının inşası ise devam ediyor.Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rusya'nın katılımıyla İran'da nükleer enerjinin geliştirilmesi için bir sonraki sahanın belirlendiğini ancak inşaat çalışmalarının başlamasının henüz erken olduğunu söyledi. Lihaçev ayrıca Rusya Federasyonu'nun katılımıyla Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaatının ‘çok aktif’ bir şekilde devam ettiğini ve İran tarafının borçlarının son yıllarda 'çok fazla' azaldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rus-vekilden-zelenskiye-suc-ve-ceza-tavsiyesi-icinde-bulundugu-durumu-anlamasina-yardimci-olacak-1096689270.html
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ortadoğu, aleksey lihaçev, i̇ran
ortadoğu, aleksey lihaçev, i̇ran
İran iki nükleer enerji santrali daha inşa edecek: Sahalar hazırlandı
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami yaptığı açıklamada, İran'ın iki nükleer enerji santralinin inşası için ülkenin kuzey ve güneyinde sahalar hazırladığını açıkladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Eslami, “Yedinci beş yıllık programın sonunda, Mart 2024-Mart 2029, İran'da nükleer enerji kapasitesinin geliştirilmesi 3 bin megawatt'a ulaşacak ve ülkenin güneyinde ve kuzeyinde iki santralin inşası için sahalar hazırlandı” ifadelerini kullandı.
İran'ın şu anda Buşehr'de Rusya'nın yardımıyla inşa edilmekte olan tek bir nükleer santrali bulunuyor. Rusya Federasyonu'nun katılımıyla tamamlanan nükleer santralin ilk ünitesi Eylül 2011'de İslam Cumhuriyeti'nin ulusal enerji sistemine bağlanmıştı. Santralin iki güç ünitesinden oluşacak ikinci aşamasının inşası ise devam ediyor.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rusya'nın katılımıyla İran'da nükleer enerjinin geliştirilmesi için bir sonraki sahanın belirlendiğini ancak inşaat çalışmalarının başlamasının henüz erken olduğunu söyledi. Lihaçev ayrıca Rusya Federasyonu'nun katılımıyla Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaatının ‘çok aktif’ bir şekilde devam ettiğini ve İran tarafının borçlarının son yıllarda 'çok fazla' azaldığını belirtmişti.