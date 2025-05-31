https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/iran-iki-nukleer-enerji-santrali-daha-insa-edecek-sahalar-hazirlandi-1096689598.html

İran iki nükleer enerji santrali daha inşa edecek: Sahalar hazırlandı

İran iki nükleer enerji santrali daha inşa edecek: Sahalar hazırlandı

Sputnik Türkiye

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami yaptığı açıklamada, İran'ın iki nükleer enerji santralinin inşası için ülkenin kuzey ve güneyinde sahalar... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T17:48+0300

2025-05-31T17:48+0300

2025-05-31T17:48+0300

dünya

ortadoğu

aleksey lihaçev

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Eslami, “Yedinci beş yıllık programın sonunda, Mart 2024-Mart 2029, İran'da nükleer enerji kapasitesinin geliştirilmesi 3 bin megawatt'a ulaşacak ve ülkenin güneyinde ve kuzeyinde iki santralin inşası için sahalar hazırlandı” ifadelerini kullandı.İran'ın şu anda Buşehr'de Rusya'nın yardımıyla inşa edilmekte olan tek bir nükleer santrali bulunuyor. Rusya Federasyonu'nun katılımıyla tamamlanan nükleer santralin ilk ünitesi Eylül 2011'de İslam Cumhuriyeti'nin ulusal enerji sistemine bağlanmıştı. Santralin iki güç ünitesinden oluşacak ikinci aşamasının inşası ise devam ediyor.Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rusya'nın katılımıyla İran'da nükleer enerjinin geliştirilmesi için bir sonraki sahanın belirlendiğini ancak inşaat çalışmalarının başlamasının henüz erken olduğunu söyledi. Lihaçev ayrıca Rusya Federasyonu'nun katılımıyla Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaatının ‘çok aktif’ bir şekilde devam ettiğini ve İran tarafının borçlarının son yıllarda 'çok fazla' azaldığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rus-vekilden-zelenskiye-suc-ve-ceza-tavsiyesi-icinde-bulundugu-durumu-anlamasina-yardimci-olacak-1096689270.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, aleksey lihaçev, i̇ran