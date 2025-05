https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/31-mayis-dunya-tutunsuz-gunu-oncesinde-uzmanlar-uyardi-elektronik-sigara-genclerin-hayatini-tehdit-1096656074.html

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Her 5 çocuktan biri elektronik sigara kullanıyor

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Her 5 çocuktan biri elektronik sigara kullanıyor

Sputnik Türkiye

Dünya Tütünsüz Günü öncesinde uyarılarda bulunan uzmanlar, elektronik sigaraların yarattığı tehlikelere dikkat çekti. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T13:06+0300

2025-05-30T13:06+0300

2025-05-30T13:06+0300

sağlik

sigara

sigara yasağı

elektronik sigara

e-sigara

31 mayıs dünya tütünsüz günü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093928235_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_651813e1af99c2907ba94ff392c96b36.png

Yarın 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. Her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insan tütün kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu kayıpların 7 milyonu aktif kullanıcı ama 1.3 milyonu 'pasif içici'. Tütün kullanımının zararlarına dikkat çekilirken kullanımı giderek yaygınlaşan 'elektronik sigara' gençleri zehirliyor. Türkiye'de 13-15 yaş arasında gençlerin yüzde 20'sine yakını elektronik sigara kullanırken, akciğer hasarı yaratma riski çok yüksek. Sessiz tehlike gençlerin cebindeYeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Prof. Dr. Salepçi, bu kayıpların yaklaşık 7 milyonunun aktif, 1,3 milyonunun ise pasif içiciler olduğunu söyledi.Ama en büyük tehlikelerden biri elektronik sigara. Prof. Dr. Salepçi, Türkiye’de 13-15 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 20’sinin elektronik sigara kullandığını belirterek aileleri uyardı: “Bu ürünler USB bellek ya da oyuncak gibi görünüyor ve kokusuz oldukları için fark edilmeleri çok zor. Elektronik sigaranın akciğer hasarı yapma riskinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Salepçi, “Tütün endüstrisi çocukları hedef alıyor. Aileler son derece dikkatli olmalı.” dedi. Sırf 'karizma' görünmek için başlıyorlar Bir çok gencin sigaraya hiç başlamamışken, 'karizmatik' görüneceğini düşündüğü için elektronik sigara kullanmaya başladığına vurgu yapan Prof. Dr. Salepçi, gençlerin kullandığı tek kullanımlık puff barların içinde 300 puffa kadar likit bulunduğunu ve ciddi miktarda nikotin içerdiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Salepçi, “Gençler bu ürünleri birlikte alıp kullanabiliyor. Ne kadar nikotin alındığı bilinmediği için ciddi bağımlılık riski taşıyor. Üstelik aileler çoğu zaman çocuklarının elektronik sigara kullandığını fark edemiyor” dedi.Akciğer hasarına neden oluyor Elektronik sigaraların daha az zararlı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Prof. Dr. Salepçi şu bilgileri paylaştı: Dünyada 37 milyon çocuk tütün ürünü kullanıyorTürk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Sinem Can Oksay da dünya genelinde 13-15 yaş arası 37 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığını ve özellikle bu yaş grubunda elektronik sigara kullanımının arttığına dikkat çekti. Oksay bu konuda önemli veriler paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/fransa-acik-alanlarda-sigara-icmeyi-yasaklayacagini-duyurdu-1096637410.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

31 mayıs dünya tütünsüz günü, dünya tütünsüz günü ne zaman, elektronik sigara zararlı mı, 31 mayıs dünya ne günü