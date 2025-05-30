https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/31-mayis-dunya-tutunsuz-gunu-oncesinde-uzmanlar-uyardi-elektronik-sigara-genclerin-hayatini-tehdit-1096656074.html
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Her 5 çocuktan biri elektronik sigara kullanıyor
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Her 5 çocuktan biri elektronik sigara kullanıyor
Sputnik Türkiye
Dünya Tütünsüz Günü öncesinde uyarılarda bulunan uzmanlar, elektronik sigaraların yarattığı tehlikelere dikkat çekti. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T13:06+0300
2025-05-30T13:06+0300
2025-05-30T13:06+0300
sağlik
sigara
sigara yasağı
elektronik sigara
e-sigara
31 mayıs dünya tütünsüz günü
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Yarın 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. Her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insan tütün kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu kayıpların 7 milyonu aktif kullanıcı ama 1.3 milyonu 'pasif içici'. Tütün kullanımının zararlarına dikkat çekilirken kullanımı giderek yaygınlaşan 'elektronik sigara' gençleri zehirliyor. Türkiye'de 13-15 yaş arasında gençlerin yüzde 20'sine yakını elektronik sigara kullanırken, akciğer hasarı yaratma riski çok yüksek. Sessiz tehlike gençlerin cebindeYeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Prof. Dr. Salepçi, bu kayıpların yaklaşık 7 milyonunun aktif, 1,3 milyonunun ise pasif içiciler olduğunu söyledi.Ama en büyük tehlikelerden biri elektronik sigara. Prof. Dr. Salepçi, Türkiye’de 13-15 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 20’sinin elektronik sigara kullandığını belirterek aileleri uyardı: “Bu ürünler USB bellek ya da oyuncak gibi görünüyor ve kokusuz oldukları için fark edilmeleri çok zor. Elektronik sigaranın akciğer hasarı yapma riskinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Salepçi, “Tütün endüstrisi çocukları hedef alıyor. Aileler son derece dikkatli olmalı.” dedi. Sırf 'karizma' görünmek için başlıyorlar Bir çok gencin sigaraya hiç başlamamışken, 'karizmatik' görüneceğini düşündüğü için elektronik sigara kullanmaya başladığına vurgu yapan Prof. Dr. Salepçi, gençlerin kullandığı tek kullanımlık puff barların içinde 300 puffa kadar likit bulunduğunu ve ciddi miktarda nikotin içerdiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Salepçi, “Gençler bu ürünleri birlikte alıp kullanabiliyor. Ne kadar nikotin alındığı bilinmediği için ciddi bağımlılık riski taşıyor. Üstelik aileler çoğu zaman çocuklarının elektronik sigara kullandığını fark edemiyor” dedi.Akciğer hasarına neden oluyor Elektronik sigaraların daha az zararlı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Prof. Dr. Salepçi şu bilgileri paylaştı: Dünyada 37 milyon çocuk tütün ürünü kullanıyorTürk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Sinem Can Oksay da dünya genelinde 13-15 yaş arası 37 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığını ve özellikle bu yaş grubunda elektronik sigara kullanımının arttığına dikkat çekti. Oksay bu konuda önemli veriler paylaştı:
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31 mayıs dünya tütünsüz günü, dünya tütünsüz günü ne zaman, elektronik sigara zararlı mı, 31 mayıs dünya ne günü
31 mayıs dünya tütünsüz günü, dünya tütünsüz günü ne zaman, elektronik sigara zararlı mı, 31 mayıs dünya ne günü
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Her 5 çocuktan biri elektronik sigara kullanıyor
Dünya Tütünsüz Günü öncesinde uyarılarda bulunan uzmanlar, elektronik sigaraların yarattığı tehlikelere dikkat çekti.
Yarın 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. Her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insan tütün kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu kayıpların 7 milyonu aktif kullanıcı ama 1.3 milyonu 'pasif içici'. Tütün kullanımının zararlarına dikkat çekilirken kullanımı giderek yaygınlaşan 'elektronik sigara' gençleri zehirliyor. Türkiye'de 13-15 yaş arasında gençlerin yüzde 20'sine yakını elektronik sigara kullanırken, akciğer hasarı yaratma riski çok yüksek.
Sessiz tehlike gençlerin cebinde
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Prof. Dr. Salepçi, bu kayıpların yaklaşık 7 milyonunun aktif, 1,3 milyonunun ise pasif içiciler olduğunu söyledi.
Ama en büyük tehlikelerden biri elektronik sigara. Prof. Dr. Salepçi, Türkiye’de 13-15 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 20’sinin elektronik sigara kullandığını belirterek aileleri uyardı: “Bu ürünler USB bellek ya da oyuncak gibi görünüyor ve kokusuz oldukları için fark edilmeleri çok zor. Elektronik sigaranın akciğer hasarı yapma riskinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Salepçi, “Tütün endüstrisi çocukları hedef alıyor. Aileler son derece dikkatli olmalı.” dedi.
Sırf 'karizma' görünmek için başlıyorlar
Bir çok gencin sigaraya hiç başlamamışken, 'karizmatik' görüneceğini düşündüğü için elektronik sigara kullanmaya başladığına vurgu yapan Prof. Dr. Salepçi, gençlerin kullandığı tek kullanımlık puff barların içinde 300 puffa kadar likit bulunduğunu ve ciddi miktarda nikotin içerdiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Salepçi, “Gençler bu ürünleri birlikte alıp kullanabiliyor. Ne kadar nikotin alındığı bilinmediği için ciddi bağımlılık riski taşıyor. Üstelik aileler çoğu zaman çocuklarının elektronik sigara kullandığını fark edemiyor” dedi.
Akciğer hasarına neden oluyor
Elektronik sigaraların daha az zararlı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Prof. Dr. Salepçi şu bilgileri paylaştı:
“Bu cihazlar 300 dereceye kadar ısındığı için içlerindeki metal ve katkı maddeleri kanserojen hale geliyor. Özellikle akciğer dokusuna ciddi hasar veriyor. Akciğer kanseri riskini artırdığı gibi, geri dönüşü olmayan solunum yetmezliklerine de yol açabiliyorb Elektronik sigaraların içine pek çok aroma katılıyor, E vitamini de bunlardan biri. Öyle bir hasar yaratıyor ki geri dönüşümsüz bir şekilde hastayı yoğun bakıma götürüyor, hatta yaşamına mal oluyor. ABD’de 16 yaşındaki bir genç akciğer nakli olmak zorunda kaldı. Ülkemizde de göğüs hastalıkları polikliniklerine aynı nedenle yatan gençler oluyor.”
Dünyada 37 milyon çocuk tütün ürünü kullanıyor
Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Sinem Can Oksay da dünya genelinde 13-15 yaş arası 37 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığını ve özellikle bu yaş grubunda elektronik sigara kullanımının arttığına dikkat çekti.
Oksay bu konuda önemli veriler paylaştı:
Her beş öğrenciden biri elektronik sigara ile tanıştı
"Kanada'da 16-19 yaş arasındaki e-sigara kullanımı 2017-2022 yılları arasında iki katına, İngiltere'de ise genç kullanıcıların sayısı son üç yılda üç katına çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lise öğrencileri arasında e-sigara kullanım sıklığı, 2011 yılında yüzde 1,5 iken 2020 yılında yüzde 19,6’ya yükselmiştir. Center of Disease Control (CDC) 2024 verilerine göre; Amerika Birleşik Devletleri’nde, halen 1,5 milyon öğrencinin aktif elektronik sigara kullanıcısı olduğu bildirilmiştir. Bunların yaklaşık yüzde 25’i henüz ortaokul öğrencisidir. Bu oranların, ülkemizde de “en az bu düzeylerde” olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de yapılan çeşitli bölgesel araştırmalarda e-sigara deneme oranlarının yüzde 15-20 arasında olduğu bildirilmektedir. Yani her 5 öğrenciden birinin elektronik sigara (Juul, puff bar vs) ile tanıştığı bilinmektedir. Ülkemizde elektronik sigara satışının yasak olmasına rağmen bu ürünlere internet üzerinden erişimin çok kolay olması ve hatta büfeler ya da tütün dükkanlarında alenen satışa sürülebiliyor olması, kısa sürede ülkemizde de çocuklar ve gençler arasında bu denli yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Araştırmalar, Türkiye’deki e-sigara online satış sitelerinin 200’ün üzerinde olduğunu; 20 binin üzerinde de doğrudan satış noktası bulunduğunu ortaya koymaktadır."