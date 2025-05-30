https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/banksynin-yeni-eseri-ortaya-cikti-senin-bende-gordugun-sey-olmak-istiyorum-1096671074.html
Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı: 'Senin bende gördüğün şey olmak istiyorum'
Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı: 'Senin bende gördüğün şey olmak istiyorum'
Sputnik Türkiye
Sokak sanatçısı Banksy, Marsilya’da bir duvar üzerine deniz feneri temalı yeni bir eser yaptı. Duvarda 'Senin bende gördüğün şey olmak istiyorum' sözlerinin... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T21:35+0300
2025-05-30T21:35+0300
2025-05-30T21:35+0300
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Banksy'nin Marsilya'da bir duvara çizdiği deniz feneri temalı duygusal mesaj içeren yeni eseri sosyal medyada gündem oldu.Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Fransa'nın Marsilya kentinde yeni bir eserle ortaya çıktı. 7. bölgedeki bir duvara çizilen deniz feneri figürü, kaldırımdaki gerçek bir direğin gölgesiyle kusursuz şekilde örtüşerek dikkat çekti. Eserin merkezinde 'I want to be what you saw in me' (Senin bende gördüğün kişi olmak istiyorum) ifadeleri yer aldı. Banksy, eseri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra bölgeye yoğun ilgi oluştu. Şehrin belediye başkanı da sosyal medyadan paylaşım yaparak sanatçıya destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/gizemli-sokak-sanatcisi-banksy-londrada-ortaya-cikti-1081828520.html
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banksy, grafiti, sanat, kültür & sanat, sanat eseri, sanat tarihi, sanat galerisi, fransa, marsilya, olimpik marsilya
banksy, grafiti, sanat, kültür & sanat, sanat eseri, sanat tarihi, sanat galerisi, fransa, marsilya, olimpik marsilya
Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı: 'Senin bende gördüğün şey olmak istiyorum'
Sokak sanatçısı Banksy, Marsilya’da bir duvar üzerine deniz feneri temalı yeni bir eser yaptı. Duvarda 'Senin bende gördüğün şey olmak istiyorum' sözlerinin yer aldığı graffiti, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eserin önüne henüz herhangi bir koruma yerleştirilmezken, birçok kişi duvar resmini görmek için bölgeye akın etti.
Banksy'nin Marsilya'da bir duvara çizdiği deniz feneri temalı duygusal mesaj içeren yeni eseri sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Fransa'nın Marsilya kentinde yeni bir eserle ortaya çıktı. 7. bölgedeki bir duvara çizilen deniz feneri figürü, kaldırımdaki gerçek bir direğin gölgesiyle kusursuz şekilde örtüşerek dikkat çekti.
Eserin merkezinde 'I want to be what you saw in me' (Senin bende gördüğün kişi olmak istiyorum) ifadeleri yer aldı. Banksy, eseri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra bölgeye yoğun ilgi oluştu. Şehrin belediye başkanı da sosyal medyadan paylaşım yaparak sanatçıya destek verdi.