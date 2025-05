https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/banksynin-yeni-eseri-ortaya-cikti-senin-bende-gordugun-sey-olmak-istiyorum-1096671074.html

Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı: 'Senin bende gördüğün şey olmak istiyorum'

Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı: 'Senin bende gördüğün şey olmak istiyorum'

Sputnik Türkiye

Sokak sanatçısı Banksy, Marsilya’da bir duvar üzerine deniz feneri temalı yeni bir eser yaptı. Duvarda 'Senin bende gördüğün şey olmak istiyorum' sözlerinin... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T21:35+0300

2025-05-30T21:35+0300

2025-05-30T21:35+0300

yaşam

banksy

grafiti

sanat

kültür & sanat

sanat eseri

sanat tarihi

sanat galerisi

fransa

marsilya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096670903_0:10:450:263_1920x0_80_0_0_a96c262ca2ba4efb6d0b668f3e98c972.jpg

Banksy'nin Marsilya'da bir duvara çizdiği deniz feneri temalı duygusal mesaj içeren yeni eseri sosyal medyada gündem oldu.Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Fransa'nın Marsilya kentinde yeni bir eserle ortaya çıktı. 7. bölgedeki bir duvara çizilen deniz feneri figürü, kaldırımdaki gerçek bir direğin gölgesiyle kusursuz şekilde örtüşerek dikkat çekti. Eserin merkezinde 'I want to be what you saw in me' (Senin bende gördüğün kişi olmak istiyorum) ifadeleri yer aldı. Banksy, eseri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra bölgeye yoğun ilgi oluştu. Şehrin belediye başkanı da sosyal medyadan paylaşım yaparak sanatçıya destek verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/gizemli-sokak-sanatcisi-banksy-londrada-ortaya-cikti-1081828520.html

fransa

marsilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banksy, grafiti, sanat, kültür & sanat, sanat eseri, sanat tarihi, sanat galerisi, fransa, marsilya, olimpik marsilya