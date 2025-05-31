https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/ev-hapsinde-bulunan-iski-genel-muduru-safak-basa-hastaneye-kaldirildi-1096689889.html

Ev hapsinde bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Ev hapsinde bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T18:07+0300

2025-05-31T18:07+0300

2025-05-31T18:07+0300

türki̇ye

şafak başa

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 2. Dalga operasyonlarda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Başa'nın iki ana damarına müdahale edildiği belirtildi. İki ana damarına müdahale edildi. Başa'nın avukatı Ruşen Gültekin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:"İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, son birkaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı hastanesinde müşahade altında tutulmaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/ibbye-yolsuzluk-sorusturmasinda-ikinci-dalga-eski-chp-milletvekili-ve-iski-genel-muduru-dahil-53-1095699225.html

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Sputnik Türkiye

şafak başa, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)