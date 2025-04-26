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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Eski CHP milletvekili ve İSKİ Genel Müdürü dahil 53 kişiye gözaltı kararı
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Eski CHP milletvekili ve İSKİ Genel Müdürü dahil 53 kişiye gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok kişi hakkında ciddi suçlamalar bulunuyor. "Suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ağır suçlamalar soruşturmanın merkezinde yer alıyor.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da sabaha karşı düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 47 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar devam ediyor. Firari duruma düşen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Operasyonda Gözaltına Alınan Önemli İsimlerSoruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanlar arasında İBB'nin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, geçmiş dönemde görev yapmış isimler de bulunuyor.Gözaltına Alınan Bazı İsimler Şöyle:Kimler gözaltına alındı?İBB yolsuzluk operasyonunda i̇kinci dalga nasıl başladı?CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın aktardığı bilgilere göre, sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ekipler gözaltı işlemlerini tamamlarken, adreslerde delil toplama çalışmalarını da sürdürüyor.Yetkililer, soruşturmanın genişletilebileceğini ve gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.Yolsuzluk Soruşturması Neleri Kapsıyor?Soruşturma dosyasına göre şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle sıralanıyor:Bu kapsamda belediyedeki birçok ihale ve iş süreci mercek altına alınmış durumda.
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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Eski CHP milletvekili ve İSKİ Genel Müdürü dahil 53 kişiye gözaltı kararı

09:10 26.04.2025 (güncellendi: 11:01 26.04.2025)
© AA / Elif ÖztürkİBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© AA / Elif Öztürk
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok kişi hakkında ciddi suçlamalar bulunuyor. "Suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ağır suçlamalar soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da sabaha karşı düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 47 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar devam ediyor. Firari duruma düşen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Operasyonda Gözaltına Alınan Önemli İsimler

Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanlar arasında İBB'nin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, geçmiş dönemde görev yapmış isimler de bulunuyor.

Gözaltına Alınan Bazı İsimler Şöyle:

Kimler gözaltına alındı?

Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)
Şafak Baş’a – İSKİ Genel Müdürü
Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un Eşi
Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri
Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri
Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan Gülten – İBB İmar Şube Müdürü
Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
Kadriye Kasapoğlu – Murat Ongun’un Özel Kalemi
Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY
Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY
Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi
Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı
Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Songül Car – İSPER Uzman
Fikret Şimşek – İş Adamı
Yılmaz Şimşek – İş Adamı
Dursun Balcıoğlu – İş Adamı
Rasim Kaya – İş Adamı
Mete Mağden – İş Adamı
Meral Çakır – Mali Müşavir
Cevat Kaya – Emekli
Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı
Çağlar Türkmen – Güvenlik

İBB yolsuzluk operasyonunda i̇kinci dalga nasıl başladı?

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın aktardığı bilgilere göre, sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ekipler gözaltı işlemlerini tamamlarken, adreslerde delil toplama çalışmalarını da sürdürüyor.
Yetkililer, soruşturmanın genişletilebileceğini ve gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.

Yolsuzluk Soruşturması Neleri Kapsıyor?

Soruşturma dosyasına göre şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle sıralanıyor:
Suç örgütü kurmak ve yönetmek
İhale yolsuzlukları yapmak
Rüşvet almak ve vermek
Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
Nitelikli dolandırıcılık
Bu kapsamda belediyedeki birçok ihale ve iş süreci mercek altına alınmış durumda.
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