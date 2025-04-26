https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/ibbye-yolsuzluk-sorusturmasinda-ikinci-dalga-eski-chp-milletvekili-ve-iski-genel-muduru-dahil-53-1095699225.html

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Eski CHP milletvekili ve İSKİ Genel Müdürü dahil 53 kişiye gözaltı kararı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Eski CHP milletvekili ve İSKİ Genel Müdürü dahil 53 kişiye gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T09:10+0300

2025-04-26T09:10+0300

2025-04-26T11:01+0300

i̇stanbul

ekrem i̇mamoğlu

murat ongun

ankara

tekirdağ

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

chp

poli̇ti̇ka

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok kişi hakkında ciddi suçlamalar bulunuyor. "Suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ağır suçlamalar soruşturmanın merkezinde yer alıyor.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da sabaha karşı düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 47 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar devam ediyor. Firari duruma düşen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Operasyonda Gözaltına Alınan Önemli İsimlerSoruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanlar arasında İBB'nin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, geçmiş dönemde görev yapmış isimler de bulunuyor.Gözaltına Alınan Bazı İsimler Şöyle:Kimler gözaltına alındı?İBB yolsuzluk operasyonunda i̇kinci dalga nasıl başladı?CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın aktardığı bilgilere göre, sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ekipler gözaltı işlemlerini tamamlarken, adreslerde delil toplama çalışmalarını da sürdürüyor.Yetkililer, soruşturmanın genişletilebileceğini ve gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.Yolsuzluk Soruşturması Neleri Kapsıyor?Soruşturma dosyasına göre şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle sıralanıyor:Bu kapsamda belediyedeki birçok ihale ve iş süreci mercek altına alınmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/saglik-bakanligi-duyurdu-healthturkiye-1095699060.html

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i̇stanbul, ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, ankara, tekirdağ, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), chp