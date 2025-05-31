https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/donald-trump-biden-fareleri-trans-yapmak-icin-8-milyon-dolar-harcadi-1096675383.html

Donald Trump: Biden, fareleri trans yapmak için 8 milyon dolar harcadı

Donald Trump: Biden, fareleri trans yapmak için 8 milyon dolar harcadı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak görev yapan Elon Musk için düzenlenen veda töreninde konuştu. Trump, DOGE’un... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T01:01+0300

2025-05-31T01:01+0300

2025-05-31T01:01+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’a Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Trump, Musk’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, onun 'nesillerin gördüğü en kapsamlı ve etkili hükümet reformu çabasına' liderlik ettiğini söyledi. ABD Başkanı, Musk’ın aslında 'gerçek anlamda ayrılmadığını' yönetimin işleyişini takip etmeye devam edeceğini belirtti. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından tespit edilen harcamalara değinen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın fareleri trans yapmak amacıyla 8 milyon dolar harcadığını iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html

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