https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/donald-trump-biden-fareleri-trans-yapmak-icin-8-milyon-dolar-harcadi-1096675383.html
Donald Trump: Biden, fareleri trans yapmak için 8 milyon dolar harcadı
Donald Trump: Biden, fareleri trans yapmak için 8 milyon dolar harcadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak görev yapan Elon Musk için düzenlenen veda töreninde konuştu. Trump, DOGE’un... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T01:01+0300
2025-05-31T01:01+0300
2025-05-31T01:01+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’a Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Trump, Musk’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, onun 'nesillerin gördüğü en kapsamlı ve etkili hükümet reformu çabasına' liderlik ettiğini söyledi. ABD Başkanı, Musk’ın aslında 'gerçek anlamda ayrılmadığını' yönetimin işleyişini takip etmeye devam edeceğini belirtti. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından tespit edilen harcamalara değinen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın fareleri trans yapmak amacıyla 8 milyon dolar harcadığını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html
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abd, donald trump, joe biden, fare, deney, sosyal deney, bilimsel deney, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti̇ onur yürüyüşü, lgbtqi, lgbti̇ çalışmaları aday kulübü, irkçılık, anti-semitizm ve lgbt karşıtı nefretle mücadele bakanlıklararası heyeti (dilcrah), lgbti̇, lgbti̇
abd, donald trump, joe biden, fare, deney, sosyal deney, bilimsel deney, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti̇ onur yürüyüşü, lgbtqi, lgbti̇ çalışmaları aday kulübü, irkçılık, anti-semitizm ve lgbt karşıtı nefretle mücadele bakanlıklararası heyeti (dilcrah), lgbti̇, lgbti̇
Donald Trump: Biden, fareleri trans yapmak için 8 milyon dolar harcadı
ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak görev yapan Elon Musk için düzenlenen veda töreninde konuştu. Trump, DOGE’un tespit ettiği harcamalar arasında Biden yönetiminin fareleri trans yapmak amacıyla 8 milyon dolar harcadığını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’a Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Trump, Musk’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, onun 'nesillerin gördüğü en kapsamlı ve etkili hükümet reformu çabasına' liderlik ettiğini söyledi. ABD Başkanı, Musk’ın aslında 'gerçek anlamda ayrılmadığını' yönetimin işleyişini takip etmeye devam edeceğini belirtti.
Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından tespit edilen harcamalara değinen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın fareleri trans yapmak amacıyla 8 milyon dolar harcadığını iddia etti.