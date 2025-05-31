https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/disisleri-bakani-fidan-fransiz-mevkidasi-barrot-ile-telefonda-gorustu-1096691040.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T21:36+0300

2025-05-31T21:36+0300

2025-05-31T21:36+0300

poli̇ti̇ka

hakan fidan

filistin

rusya

ukrayna

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

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filistin

rusya

ukrayna

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hakan fidan, filistin, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı