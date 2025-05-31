https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/disisleri-bakani-fidan-fransiz-mevkidasi-barrot-ile-telefonda-gorustu-1096691040.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T21:36+0300
2025-05-31T21:36+0300
2025-05-31T21:36+0300
poli̇ti̇ka
hakan fidan
filistin
rusya
ukrayna
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html
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hakan fidan, filistin, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, filistin, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik çabaları görüştüğü kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.