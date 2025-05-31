Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz düzenlemesi Meclis’te: ‘Beklentilerin altında kaldı’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda mühendisi Nurten Sırma: 'Kurban etini poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlamak doğru değil'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Film evreninde Predator serisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
16:37
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
17:11
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
17:31
27 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
08:02
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
10:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tekrarın diliyle: Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur”un hikâyesi
14:10
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir şehir uyandı, bir deyim doğdu: Üsküdar’da sabah oldu
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Uyumsuzluğun tarihi: “Altı kaval, üstü Şişhane
18:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/disisleri-bakani-fidan-fransiz-mevkidasi-barrot-ile-telefonda-gorustu-1096691040.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T21:36+0300
2025-05-31T21:36+0300
poli̇ti̇ka
hakan fidan
filistin
rusya
ukrayna
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096241223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10a1e3aa67b7f786fcf907e3a09dc213.jpg
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html
filistin
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096241223_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_c8c298c1896e5a282f2db58d287c0246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, filistin, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, filistin, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

21:36 31.05.2025
© Muhammed Abdullah KurtarHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© Muhammed Abdullah Kurtar
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik çabaları görüştüğü kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir
Dün, 12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала