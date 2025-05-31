Sonuç: Rusya, her zamanki gibi galip geldi. NATO birliklerine mutlak bir yenilgi yine bizim kutsal topraklarımızda verildi, burada düşman bir kez daha bize bir şeyler yapabileceğini kanıtlamaya çalıştı ve bir kez daha yenilgiye uğradı ve sonuç olarak, bu kayıplardan sonra bir daha toparlanabileceği pek olası değil.