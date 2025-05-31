https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/cecen-komutan-alaudinov-nato-ukrayna-ordusunu-6-aydan-fazla-bir-sure-kursk-bolgesine-saldiriya-1096692146.html
Çeçen komutan Alaudinov: NATO, Ukrayna ordusunu 6 aydan fazla bir süre Kursk bölgesine saldırıya hazırladı
Çeçen komutan Alaudinov: NATO, Ukrayna ordusunu 6 aydan fazla bir süre Kursk bölgesine saldırıya hazırladı
Sputnik Türkiye
'Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, NATO’nun Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısını altı aydan fazla bir süre boyunca hazırladığını... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T22:33+0300
2025-05-31T22:33+0300
2025-05-31T22:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
abdi alaudinov
rusya savunma bakanlığı
nato
kuzey atlantik
kursk
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
valeriy gerasimov
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088381067_0:46:1171:704_1920x0_80_0_0_923e1be31ed3cc001bcea7957eea8ed9.png
Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Sputnik’e verdiği demeçte Kuzey Atlantik İttifakı Askeri Komitesi’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesine yönelik işgal operasyonunu altı aydan fazla bir süre boyunca hazırladığını belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, o sırada ele geçirdikleri Kursk bölgesini müzakerelerde kullanmayı planladığını vurgulayan Alaudinov, sözlerini şöyle sürdürdü:Geçen yılın ağustos ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Kursk bölgesindeki toprakları ele geçirmeye çalışmış ancak ilerleyişleri durdurulmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği raporda, Kursk Bölgesinin Ukraynalı militanlardan temizlenmesine yönelik operasyonun tamamlandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/rusya-savunma-bakanligi-sumi-ve-donetskte-iki-yerlesimin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1096682693.html
kuzey atlantik
kursk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088381067_85:0:1084:749_1920x0_80_0_0_0a5ce6c338da23bf6bcc27b52eb45c15.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdi alaudinov, rusya savunma bakanlığı, nato, kuzey atlantik, kursk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, valeriy gerasimov, vladimir putin
abdi alaudinov, rusya savunma bakanlığı, nato, kuzey atlantik, kursk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, valeriy gerasimov, vladimir putin
Çeçen komutan Alaudinov: NATO, Ukrayna ordusunu 6 aydan fazla bir süre Kursk bölgesine saldırıya hazırladı
'Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Alaudinov, NATO’nun Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısını altı aydan fazla bir süre boyunca hazırladığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Sputnik’e verdiği demeçte Kuzey Atlantik İttifakı Askeri Komitesi’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesine yönelik işgal operasyonunu altı aydan fazla bir süre boyunca hazırladığını belirterek, şunları ifade etti:
NATO Askeri Komitesi, esasında kesin sonucu garanti etmesini beklediği böyle bir süper operasyon hazırladı. Ellerindeki bütün kaynakları, her türlü yabancı teçhizatı topladılar ve savaşçı hazırladılar. Bu operasyon altı aydan fazla bir süre boyunca hazırlandı, bu askerler İngiltere ve diğer NATO ülkelerinde eğitildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, o sırada ele geçirdikleri Kursk bölgesini müzakerelerde kullanmayı planladığını vurgulayan Alaudinov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sonuç: Rusya, her zamanki gibi galip geldi. NATO birliklerine mutlak bir yenilgi yine bizim kutsal topraklarımızda verildi, burada düşman bir kez daha bize bir şeyler yapabileceğini kanıtlamaya çalıştı ve bir kez daha yenilgiye uğradı ve sonuç olarak, bu kayıplardan sonra bir daha toparlanabileceği pek olası değil.
Geçen yılın ağustos ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Kursk bölgesindeki toprakları ele geçirmeye çalışmış ancak ilerleyişleri durdurulmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği raporda, Kursk Bölgesinin Ukraynalı militanlardan temizlenmesine yönelik operasyonun tamamlandığını bildirmişti.