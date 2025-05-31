https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abd-yuksek-mahkemesinden-onay-500-binden-fazla-yasa-disi-gocmenin-yasal-statusu-iptal-edilebilecek-1096677505.html
ABD Yüksek Mahkemesi'nden onay: 500 binden fazla yasa dışı göçmenin yasal statüsü iptal edilebilecek
ABD Yüksek Mahkemesi'nden onay: 500 binden fazla yasa dışı göçmenin yasal statüsü iptal edilebilecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlere yönelik attığı adımlardan biri yargıdan destek aldı. ABD Yüksek Mahkemesi, Geçici Koruma Statüsü kapsamındaki... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T09:56+0300
2025-05-31T09:56+0300
2025-05-31T09:56+0300
dünya
abd
donald trump
yüksek mahkeme
yasa dışı göçmen
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ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikasına yönelik adımlarından biri daha yasal zemine kavuştu. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Geçici Koruma Statüsü (TPS) kapsamındaki yasa dışı göçmenlerin yasal haklarını sona erdirme kararına onay verdi.TPS programı, savaş, doğal afet ya da benzeri krizler nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancılara geçici olarak yasal kalış izni veriyor. Ancak Trump, bu programın kötüye kullanıldığını savunarak belirli ülkeler için TPS korumasını kaldırmak istemişti. Mahkemenin kararı, El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal ve Sudan gibi ülkelerden gelen yaklaşık 500 bin kişiyi doğrudan etkiliyor.Yüksek Mahkeme, federal hükümetin göç politikalarını belirleme konusunda geniş yetkilere sahip olduğuna ve iç güvenlik gerekçeleriyle TPS uygulamasının sınırlandırılabileceğine hükmetti. 2022’den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kararı “Amerika için bir zafer” olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/trump-celige-uygulanan-vergiyi-yuzde-25ten-50ye-cikaracagiz-1096675673.html
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abd, donald trump, yüksek mahkeme, yasa dışı göçmen
abd, donald trump, yüksek mahkeme, yasa dışı göçmen
ABD Yüksek Mahkemesi'nden onay: 500 binden fazla yasa dışı göçmenin yasal statüsü iptal edilebilecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlere yönelik attığı adımlardan biri yargıdan destek aldı. ABD Yüksek Mahkemesi, Geçici Koruma Statüsü kapsamındaki 500 bini aşkın kişinin yasal statüsünün sona erdirilebileceğine hükmetti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikasına yönelik adımlarından biri daha yasal zemine kavuştu. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Geçici Koruma Statüsü (TPS) kapsamındaki yasa dışı göçmenlerin yasal haklarını sona erdirme kararına onay verdi.
TPS programı, savaş, doğal afet ya da benzeri krizler nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancılara geçici olarak yasal kalış izni veriyor. Ancak Trump, bu programın kötüye kullanıldığını savunarak belirli ülkeler için TPS korumasını kaldırmak istemişti. Mahkemenin kararı, El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal ve Sudan gibi ülkelerden gelen yaklaşık 500 bin kişiyi doğrudan etkiliyor.
Yüksek Mahkeme, federal hükümetin göç politikalarını belirleme konusunda geniş yetkilere sahip olduğuna ve iç güvenlik gerekçeleriyle TPS uygulamasının sınırlandırılabileceğine hükmetti. 2022’den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kararı “Amerika için bir zafer” olarak değerlendirdi.