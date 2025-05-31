https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/altin-madalyali-boksore-cinsiyet-testi-engeli-paris-olimpiyatlarinin-konusulan-ismi-imane-khelif-1096678593.html

Altın madalyalı boksöre cinsiyet testi engeli: Paris Olimpiyatları'nın konuşulan ismi Imane Khelif turnuvaya katılamadı

Altın madalyalı boksöre cinsiyet testi engeli: Paris Olimpiyatları'nın konuşulan ismi Imane Khelif turnuvaya katılamadı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif, World Boxing’in zorunlu cinsiyet doğrulama testi kuralı nedeniyle... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T11:06+0300

2025-05-31T11:06+0300

2025-05-31T11:06+0300

spor

imane khelif

uluslararası boks birliği (iba)

uluslararası boks birliği

paris

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Dünya Boks Federasyonu (World Boxing), kadın boks müsabakalarına katılacak sporcular için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kurala göre, kadın kategorisinde yarışmak isteyen tüm sporcuların cinsiyet doğrulama testinden geçmesi gerekiyor.Bu uygulamanın ilk etkilediği isimlerden biri, Cezayirli boksör Imane Khelif oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kilo kategorisinde altın madalya kazanan Khelif’in, Eindhoven Box Cup turnuvasına katılımı geçici olarak askıya alındı. Kurul, Khelif’in testi henüz tamamlamadığı gerekçesiyle müsabakaya çıkmasına izin verilmediğini bildirdi.Khelif’in daha önce Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile yaşadığı benzer süreçler dikkat çekerken, IBA'nın olimpiyatlardan men edilmesi sonrasında yeni kurallar World Boxing tarafından yürürlüğe konmuştu. Kuruluş, yeni test uygulamasının “rekabetin adil bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak” amacı taşıdığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cinsiyet-tartismalarina-konu-olan-boksor-imane-klelif-altin-madalya-kazandi-1086698605.html

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imane khelif , uluslararası boks birliği (iba), uluslararası boks birliği, paris