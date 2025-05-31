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Altın madalyalı boksöre cinsiyet testi engeli: Paris Olimpiyatları'nın konuşulan ismi Imane Khelif turnuvaya katılamadı
Altın madalyalı boksöre cinsiyet testi engeli: Paris Olimpiyatları'nın konuşulan ismi Imane Khelif turnuvaya katılamadı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif, World Boxing’in zorunlu cinsiyet doğrulama testi kuralı nedeniyle... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T11:06+0300
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spor
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uluslararası boks birliği (iba)
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Dünya Boks Federasyonu (World Boxing), kadın boks müsabakalarına katılacak sporcular için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kurala göre, kadın kategorisinde yarışmak isteyen tüm sporcuların cinsiyet doğrulama testinden geçmesi gerekiyor.Bu uygulamanın ilk etkilediği isimlerden biri, Cezayirli boksör Imane Khelif oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kilo kategorisinde altın madalya kazanan Khelif’in, Eindhoven Box Cup turnuvasına katılımı geçici olarak askıya alındı. Kurul, Khelif’in testi henüz tamamlamadığı gerekçesiyle müsabakaya çıkmasına izin verilmediğini bildirdi.Khelif’in daha önce Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile yaşadığı benzer süreçler dikkat çekerken, IBA'nın olimpiyatlardan men edilmesi sonrasında yeni kurallar World Boxing tarafından yürürlüğe konmuştu. Kuruluş, yeni test uygulamasının “rekabetin adil bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak” amacı taşıdığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cinsiyet-tartismalarina-konu-olan-boksor-imane-klelif-altin-madalya-kazandi-1086698605.html
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imane khelif , uluslararası boks birliği (iba), uluslararası boks birliği, paris
imane khelif , uluslararası boks birliği (iba), uluslararası boks birliği, paris

Altın madalyalı boksöre cinsiyet testi engeli: Paris Olimpiyatları'nın konuşulan ismi Imane Khelif turnuvaya katılamadı

11:06 31.05.2025
© AFP 2023 / MOHD RASFANCezayirli boksör Imane Khelif
Cezayirli boksör Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AFP 2023 / MOHD RASFAN
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif, World Boxing’in zorunlu cinsiyet doğrulama testi kuralı nedeniyle Eindhoven’daki turnuvaya katılamadı. Kurul, test tamamlanmadan müsabakalara çıkılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Dünya Boks Federasyonu (World Boxing), kadın boks müsabakalarına katılacak sporcular için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kurala göre, kadın kategorisinde yarışmak isteyen tüm sporcuların cinsiyet doğrulama testinden geçmesi gerekiyor.
Bu uygulamanın ilk etkilediği isimlerden biri, Cezayirli boksör Imane Khelif oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kilo kategorisinde altın madalya kazanan Khelif’in, Eindhoven Box Cup turnuvasına katılımı geçici olarak askıya alındı. Kurul, Khelif’in testi henüz tamamlamadığı gerekçesiyle müsabakaya çıkmasına izin verilmediğini bildirdi.
Khelif’in daha önce Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile yaşadığı benzer süreçler dikkat çekerken, IBA'nın olimpiyatlardan men edilmesi sonrasında yeni kurallar World Boxing tarafından yürürlüğe konmuştu. Kuruluş, yeni test uygulamasının “rekabetin adil bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak” amacı taşıdığını belirtti.
Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
SPOR
Cinsiyet tartışmalarına konu olan boksör Imane Klelif altın madalya kazandı
10 Ağustos 2024, 10:10
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