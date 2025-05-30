https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-zelenskiy-iktidari-kaybedecegi-korkusuyla-catismalarin-sona-ermesini-istemiyor-1096667960.html

Nebenzya: Zelenskiy iktidarı kaybedeceği korkusuyla çatışmaların sona ermesini istemiyor

Nebenzya: Zelenskiy iktidarı kaybedeceği korkusuyla çatışmaların sona ermesini istemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Vladimir Zelenskiy’in iktidarı kaybetmekten korktuğu için askeri çatışmanın durmasını... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T18:16+0300

2025-05-30T18:16+0300

2025-05-30T18:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

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bm güvenlik konseyi

rusya

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müzakere

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "Görev süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı, iktidarı kaybetmekten korktuğu için askeri çatışmaların durmasını istemiyor. Çünkü seçimler yapılacak ve seçmenlere bu altı yıl içinde Ukrayna'yı ne hale getirdiğini açıklamak ve çalınan yüz milyarlarca dolarlık bütçe kaynakları ve Batı'nın, özellikle de Amerika'nın sağladığı yardımların hesabını vermek zorunda kalacak” dedi.Nebenzya’nın açıklamasından öne çıkan diğer noktalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-kiev-baris-ile-kacinilmaz-yenilgi-arasinda-secim-yapmali-1096639930.html

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