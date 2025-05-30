https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-zelenskiy-iktidari-kaybedecegi-korkusuyla-catismalarin-sona-ermesini-istemiyor-1096667960.html
Nebenzya: Zelenskiy iktidarı kaybedeceği korkusuyla çatışmaların sona ermesini istemiyor
Nebenzya: Zelenskiy iktidarı kaybedeceği korkusuyla çatışmaların sona ermesini istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Vladimir Zelenskiy’in iktidarı kaybetmekten korktuğu için askeri çatışmanın durmasını... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T18:16+0300
2025-05-30T18:16+0300
2025-05-30T18:14+0300
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bm güvenlik konseyi
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müzakere
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vladimir zelenskiy
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "Görev süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı, iktidarı kaybetmekten korktuğu için askeri çatışmaların durmasını istemiyor. Çünkü seçimler yapılacak ve seçmenlere bu altı yıl içinde Ukrayna'yı ne hale getirdiğini açıklamak ve çalınan yüz milyarlarca dolarlık bütçe kaynakları ve Batı'nın, özellikle de Amerika'nın sağladığı yardımların hesabını vermek zorunda kalacak” dedi.Nebenzya’nın açıklamasından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-kiev-baris-ile-kacinilmaz-yenilgi-arasinda-secim-yapmali-1096639930.html
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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, ukrayna, müzakere, kiev, vladimir zelenskiy, abd, batı, taurus, i̇stanbul
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, ukrayna, müzakere, kiev, vladimir zelenskiy, abd, batı, taurus, i̇stanbul
Nebenzya: Zelenskiy iktidarı kaybedeceği korkusuyla çatışmaların sona ermesini istemiyor
Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Vladimir Zelenskiy’in iktidarı kaybetmekten korktuğu için askeri çatışmanın durmasını istemediğini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "Görev süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı, iktidarı kaybetmekten korktuğu için askeri çatışmaların durmasını istemiyor. Çünkü seçimler yapılacak ve seçmenlere bu altı yıl içinde Ukrayna'yı ne hale getirdiğini açıklamak ve çalınan yüz milyarlarca dolarlık bütçe kaynakları ve Batı'nın, özellikle de Amerika'nın sağladığı yardımların hesabını vermek zorunda kalacak” dedi.
Nebenzya’nın açıklamasından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonları ‘gerektiği sürece’ sürdürmeye ve artırmaya hazır.
Alman Taurus füzelerinin Kiev’e tedariki durumunda, Moskova bu kabul edilemez adıma gerekli yanıt için ‘tüm seçenekleri’ değerlenirecek.
Rusya ilkesel olarak bir ateşkes olasılığını değerlendirmeye hazır, ancak Kiev’in karşılıklı adımlar atması gerekiyor.
Rusya için Ukrayna’daki çatışmanın nedenlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması prensip olarak önemli.
Rusya, İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak olası müzakerelerde, her iki tarafın müzakere sürecine yaklaşımlarına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmasını öneriyor.
Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakere süreci, tarafların gerçek barış arzusunun ‘turnusol kağıdı’ niteliğinde.