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1.2 ton ağırlığındaki tosun 350 bin liraya satıldı
1.2 ton ağırlığındaki tosun 350 bin liraya satıldı
Sputnik Türkiye
Kütahya’da bulunan bir besici, 1.2 tonluk 'Paşa' isimli kurbanlık tosunu, 350 bin liraya sattı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T05:00+0300
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Kütahya'da bir besicinin yaklaşık 1.2 ton ağırlığındaki 'Paşa' adlı kurbanlık tosunu 350 bin liraya satıldı.Besici Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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kütahya, tosun, kurban, kurban bayramı, kurban fiyatları, kurbanlık
1.2 ton ağırlığındaki tosun 350 bin liraya satıldı
Kütahya’da bulunan bir besici, 1.2 tonluk 'Paşa' isimli kurbanlık tosunu, 350 bin liraya sattı.
Kütahya'da bir besicinin yaklaşık 1.2 ton ağırlığındaki 'Paşa' adlı kurbanlık tosunu 350 bin liraya satıldı.
Besici Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi 'simental' cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50’şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan "paşa" koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık."