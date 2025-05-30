Zaharova: Rus heyeti, mutabakat zaptı taslağı ve ateşkes önerileriyle İstanbul'da olacak
16:15 30.05.2025 (güncellendi: 16:18 30.05.2025)
© SputnikMariya Zaharova
© Sputnik
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Kiev, İstanbul'a gelip gelmeme konusunda henüz net bir yanıt vermezken Moskova'da Kremlin'in ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da ikinci tur müzakerelere katılım konusunda teyit geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus heyetinin Ukrayna tarafıyla yapılması planlanan ikinci tur müzakereler için mutabakat zaptı taslağı ve ateşkes önerileriyle İstanbul'da hazır bulunacağını vurguladı.
Zaharova, Rus heyetine ilk turda olduğu gibi Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceğini de belirtti.
Zaharova, Rus heyetine ilk turda olduğu gibi Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceğini de belirtti.
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri
Rusya ve Ukrayna heyetleri, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifiyle 16 Mayıs'ta İstanbul'da 3 yıl aranın ardından ilk kez müzakere masasına oturmuştu.
Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki müzakerenin sonucundan genel olarak memnun olduklarını ve Ukrayna'yla teması sürdürmeye hazır olduklarını belirtmişti.
Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.
Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı.
Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki müzakerenin sonucundan genel olarak memnun olduklarını ve Ukrayna'yla teması sürdürmeye hazır olduklarını belirtmişti.
Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.
Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı.