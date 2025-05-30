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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/peskov-rus-muzakere-heyeti-istanbula-gidecek-1096656300.html
Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek
Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek
Sputnik Türkiye
Rusya'nın ikinci tur müzakereler için 2 Haziran'da İstanbul'da toplanmayı önermesi sonrası Kiev'den net bir yanıt henüz gelmedi ancak Kremlin, Rus heyetinin... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T13:13+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus müzakere heyetinin 2 Haziran'da planlanan ikinci tur müzakereler için İstanbul'a gideceğini ve pazartesi sabahı Kiev'li temsilcilerle buluşmaya hazır olacağını ifade etti.Peskov'un Ukrayna krizi ve uluslararası güvenliğe ilişkin başlıca açıklamaları şöyle:▪️Moskova, Rusya ve Ukrayna'nın mutabakat zaptı taslaklarının İstanbul'da yapılacak ikinci tur müzakerelerde ele alınmasını bekliyor ▪️Rusya'nın Ukrayna anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptı taslağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayacak ▪️Putin, Zelenskiy ve Trump ile yüz yüze görüşme olasılığını esasen destekliyor, bu tür temaslar gerekli ancak bunun için iyi bir hazırlık gerekiyor ▪️Avrupa güvenliğinin geleceği Avrupalılarla tartışılmalı, İstanbul'da sadece Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler olacak ▪️Putin, ABD de dahil muhataplarına, Moskova'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi konusundaki tutumunu sürekli olarak iletiyor ▪️Moskova, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerinin, özellikle arabuluculuk rolü açısından, Washington tarafından anlaşılıyor olmasından mutluluk duyuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html
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i̇stanbul, kiev, dmitriy peskov, ukrayna, rusya
i̇stanbul, kiev, dmitriy peskov, ukrayna, rusya

Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek

13:13 30.05.2025 (güncellendi: 13:28 30.05.2025)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Rusya'nın ikinci tur müzakereler için 2 Haziran'da İstanbul'da toplanmayı önermesi sonrası Kiev'den net bir yanıt henüz gelmedi ancak Kremlin, Rus heyetinin belirtilen tarih ve yerde karşı tarafı bekleyeceğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus müzakere heyetinin 2 Haziran'da planlanan ikinci tur müzakereler için İstanbul'a gideceğini ve pazartesi sabahı Kiev'li temsilcilerle buluşmaya hazır olacağını ifade etti.

Peskov'un Ukrayna krizi ve uluslararası güvenliğe ilişkin başlıca açıklamaları şöyle:

▪️Moskova, Rusya ve Ukrayna'nın mutabakat zaptı taslaklarının İstanbul'da yapılacak ikinci tur müzakerelerde ele alınmasını bekliyor
▪️Rusya'nın Ukrayna anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptı taslağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayacak
▪️Putin, Zelenskiy ve Trump ile yüz yüze görüşme olasılığını esasen destekliyor, bu tür temaslar gerekli ancak bunun için iyi bir hazırlık gerekiyor
▪️Avrupa güvenliğinin geleceği Avrupalılarla tartışılmalı, İstanbul'da sadece Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler olacak
▪️Putin, ABD de dahil muhataplarına, Moskova'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi konusundaki tutumunu sürekli olarak iletiyor
▪️Moskova, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerinin, özellikle arabuluculuk rolü açısından, Washington tarafından anlaşılıyor olmasından mutluluk duyuyor
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Ukrayna, İstanbul'daki ikinci tur müzakereler öncesi yine histeri yaratıyor
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