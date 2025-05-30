https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/peskov-rus-muzakere-heyeti-istanbula-gidecek-1096656300.html

Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek

Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek

Sputnik Türkiye

Rusya'nın ikinci tur müzakereler için 2 Haziran'da İstanbul'da toplanmayı önermesi sonrası Kiev'den net bir yanıt henüz gelmedi ancak Kremlin, Rus heyetinin... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T13:13+0300

2025-05-30T13:13+0300

2025-05-30T13:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

i̇stanbul

kiev

dmitriy peskov

ukrayna

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095498943_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1b460b5f12fe3cf488fa2378baa1053.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus müzakere heyetinin 2 Haziran'da planlanan ikinci tur müzakereler için İstanbul'a gideceğini ve pazartesi sabahı Kiev'li temsilcilerle buluşmaya hazır olacağını ifade etti.Peskov'un Ukrayna krizi ve uluslararası güvenliğe ilişkin başlıca açıklamaları şöyle:▪️Moskova, Rusya ve Ukrayna'nın mutabakat zaptı taslaklarının İstanbul'da yapılacak ikinci tur müzakerelerde ele alınmasını bekliyor ▪️Rusya'nın Ukrayna anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptı taslağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayacak ▪️Putin, Zelenskiy ve Trump ile yüz yüze görüşme olasılığını esasen destekliyor, bu tür temaslar gerekli ancak bunun için iyi bir hazırlık gerekiyor ▪️Avrupa güvenliğinin geleceği Avrupalılarla tartışılmalı, İstanbul'da sadece Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler olacak ▪️Putin, ABD de dahil muhataplarına, Moskova'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi konusundaki tutumunu sürekli olarak iletiyor ▪️Moskova, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerinin, özellikle arabuluculuk rolü açısından, Washington tarafından anlaşılıyor olmasından mutluluk duyuyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html

i̇stanbul

kiev

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, kiev, dmitriy peskov, ukrayna, rusya