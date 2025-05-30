https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/peskov-rus-muzakere-heyeti-istanbula-gidecek-1096656300.html
Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek
Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek
Sputnik Türkiye
Rusya'nın ikinci tur müzakereler için 2 Haziran'da İstanbul'da toplanmayı önermesi sonrası Kiev'den net bir yanıt henüz gelmedi ancak Kremlin, Rus heyetinin... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T13:13+0300
2025-05-30T13:13+0300
2025-05-30T13:28+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus müzakere heyetinin 2 Haziran'da planlanan ikinci tur müzakereler için İstanbul'a gideceğini ve pazartesi sabahı Kiev'li temsilcilerle buluşmaya hazır olacağını ifade etti.Peskov'un Ukrayna krizi ve uluslararası güvenliğe ilişkin başlıca açıklamaları şöyle:▪️Moskova, Rusya ve Ukrayna'nın mutabakat zaptı taslaklarının İstanbul'da yapılacak ikinci tur müzakerelerde ele alınmasını bekliyor ▪️Rusya'nın Ukrayna anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptı taslağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayacak ▪️Putin, Zelenskiy ve Trump ile yüz yüze görüşme olasılığını esasen destekliyor, bu tür temaslar gerekli ancak bunun için iyi bir hazırlık gerekiyor ▪️Avrupa güvenliğinin geleceği Avrupalılarla tartışılmalı, İstanbul'da sadece Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler olacak ▪️Putin, ABD de dahil muhataplarına, Moskova'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi konusundaki tutumunu sürekli olarak iletiyor ▪️Moskova, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerinin, özellikle arabuluculuk rolü açısından, Washington tarafından anlaşılıyor olmasından mutluluk duyuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html
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i̇stanbul, kiev, dmitriy peskov, ukrayna, rusya
i̇stanbul, kiev, dmitriy peskov, ukrayna, rusya
Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek
13:13 30.05.2025 (güncellendi: 13:28 30.05.2025)
Rusya'nın ikinci tur müzakereler için 2 Haziran'da İstanbul'da toplanmayı önermesi sonrası Kiev'den net bir yanıt henüz gelmedi ancak Kremlin, Rus heyetinin belirtilen tarih ve yerde karşı tarafı bekleyeceğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus müzakere heyetinin 2 Haziran'da planlanan ikinci tur müzakereler için İstanbul'a gideceğini ve pazartesi sabahı Kiev'li temsilcilerle buluşmaya hazır olacağını ifade etti.
Peskov'un Ukrayna krizi ve uluslararası güvenliğe ilişkin başlıca açıklamaları şöyle:
▪️Moskova, Rusya ve Ukrayna'nın mutabakat zaptı taslaklarının İstanbul'da yapılacak ikinci tur müzakerelerde ele alınmasını bekliyor
▪️Rusya'nın Ukrayna anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptı taslağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayacak
▪️Putin, Zelenskiy ve Trump ile yüz yüze görüşme olasılığını esasen destekliyor, bu tür temaslar gerekli ancak bunun için iyi bir hazırlık gerekiyor
▪️Avrupa güvenliğinin geleceği Avrupalılarla tartışılmalı, İstanbul'da sadece Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler olacak
▪️Putin, ABD de dahil muhataplarına, Moskova'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi konusundaki tutumunu sürekli olarak iletiyor
▪️Moskova, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerinin, özellikle arabuluculuk rolü açısından, Washington tarafından anlaşılıyor olmasından mutluluk duyuyor